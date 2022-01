Af Else Marie Nygaard

Foretrækker du at lytte til historien, læser journalisten den op her.

Man kan spørge, om det begyndte med en bøn. Lørdag den 15. januar er det 50 år siden, Hendes Majestæt Dronningen trådte frem på balkonen på Christiansborg Slotsplads. Der blæste en frostkold vind, som fik sørgesløret til at blafre og talepapiret til at knitre, mens hun talte.

”Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre, og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv.”



Dronning Margrethe har siden sagt, at det var, som om alt, hvad hendes far havde lært hende, kom til sin ret den dag på balkonen med udsigt til menneskehavet, som havde forsamlet sig mindre end et døgn efter, at kong Frederik den IX var død. Talen rundede hun af med valgsproget, som hun havde arbejdet med i de dage, hendes far lå for døden. Valgsproget skulle være en ledetråd:

”Måtte den tillid, der vistes min far, også blive mig til del. Det beder jeg om. Det er den støtte, som vil gøre det muligt at udføre mit hverv som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud. Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.”

Snart et halvt århundrede senere står valg-sproget som en portal over en monark, som har sat Guds hjælp først og ydmygt konstateret, at uden går det næppe.

De fleste af de store fejringer i anledning af regeringsjubilæet er udsat på grund af pandemien, og det gælder også festgudstjenesten, som menighedsrådet ved Københavns Domkirke og Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, havde inviteret til. Gudstjenesten skulle markere Dronningens centrale rolle i folkekirken. Og der er virkelig noget at fejre, når det gælder forholdet mellem monarken og folkekirken, lyder det fra en række historikere, kirkefolk og iagttagere, som Kristeligt Dagblad har talt med. Monarken er blevet kirkens fælles midte og en formidler med talegaver og tråd. Men hvad er det for en plads, hun har udfyldt, og hvad har hun betydet for kirken?