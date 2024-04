Mor får nej til erstatning trods kommunal magtfordrejning

En mor får ingen erstatning for den behandling, hun blev udsat for af Københavns Kommune i 2015-2016 under sagsforløb om forældremyndighed over hendes to børn.

Det har Københavns Byret tirsdag afgjort.

Det oplyser advokat Jonas Christoffersen, der har repræsenteret kvinden i sagen.

Kvinden påstod, at hendes ret til familieliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention var blevet krænket. Derfor krævede hun 100.000 kroner i erstatning fra kommunen.

Københavns Kommune har selv tidligere indrømmet, at den pågældende kvinde blev udsat for en "partisk og kritisabel sagsbehandling", og Socialforvaltningen har erkendt, at der skete magtfordrejning.

Alligevel har hun lidt nederlag, og byretten har ifølge Jonas Christoffersen begrundet det med, at selv om sagsbehandlingen var i strid med forskellige regler, så var det sket i et sagsforløb, som lå uden for Statsforvaltningen.

Den praksis, der er på området, handler om sagsbehandlingen inde i for eksempel Statsforvaltningen - altså der, hvor der træffes afgørelser om familie og retsforhold.

Kvinden havde tidligere fuld forældremyndighed over sine to børn, men i forbindelse med de kritiserede sagsforløb blev forældremyndigheden overdraget til børnenes fædre.

Hun har i dag begrænset samvær med børnene, oplyser hendes advokat.

Kvinden anker ikke til landsretten.

- Hun er selvfølgelig skuffet over resultatet, men hun accepterer det, lyder det fra Jonas Christoffersen.

/ritzau/