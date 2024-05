Mor hørte sin datter skrige højt i telefonen under overfald

En mor talte i telefon med sin datter om aftenen den 8. november 2022, da den 15-årige efterskolepige angiveligt blev overfaldet af en i dag 33-årig mand.

Pigen var gået en tur ved efterskolen i Sorø, fordi hun savnede sine forældre og havde brug for at tale med sin mor.

- Så pludselig hører jeg hende skrige, som jeg aldrig har hørt hende skrige før, siger moren tydeligt bevæget i Retten i Næstved.

Hendes stemme knækker, og hun må tage papirlommetørklæder i brug, mens hun fortæller, hvad hun oplevede gennem telefonen den aften.

Det var tirsdag, klokken var omkring 18, og pigen var gået ud af Sorø Gymnastikefterskoles bygninger for tilsyneladende at få lidt privatliv, mens hun talte med sin mor.

De talte først om, at pigen savnede forældrene, og derefter fortalte først datteren og derefter moren om, hvad de hver især havde lavet den dag.

Pigen når at varsle, at der nu ikke er længe, før hun er tilbage på skolen, men så hører moren datterens skrig og så noget andet i telefonen.

- Jeg hører en mandestemme i baggrunden. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, men jeg kan høre en anden stemme, og det burde der jo ikke være, siger moren i retten.

Opkaldet bliver derefter afbrudt. Moren forsøger at ringe op igen, men opkaldet går ikke igennem. Pigens far bliver derefter ved og ved med at ringe op til den 15-årige, mens moren ringer til efterskolen for at få hjælp.

En 33-årig mand er tiltalt for det voldelige overfald på pigen.

Af anklageskriftet fremgår det, at han truede hende med en kniv og slog hende, satte strips om hendes håndled og forsøgte at få hende hen til sin bil for at bortføre hende langvarigt og udsætte hende for en særligt farlig voldtægt.

Det mislykkedes ifølge anklageskriftet, fordi pigen skreg op.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Han har ikke ønsket at udtale sig om anklagen i forbindelse med retssagen.

Anklagemyndigheden har tidligere under retssagen fremhævet, at den 33-åriges mobil den pågældende aften var gået på en telemast, der dækker området. Sådanne oplysninger kan dog ikke fastlægge en præcis placering.

Det er også blevet fremlagt, at der er fundet DNA på pigens jakke, som med største grad af sandsynlighed stammer fra den 33-årige tiltalte.

Onsdag skal efterskolepigen selv i vidneskranken og fortælle, hvad hun oplevede den aften. Det foregår for lukkede døre, så det er ikke muligt at beskrive, hvad hun forklarer.

Mens hun afgiver vidneforklaring, bliver den tiltalte ført ud af retslokalet, har retsformand Bo Rasmussen fortalt.

Han er foruden overfaldet på den 15-årige tiltalt for at have dræbt 17-årige Emilie Meng samt for at have bortført, voldtaget og forsøgt at dræbe en 13-årig pige.

Han nægter at have noget med Meng-sagen at gøre, mens han erkender dele af anklagerne angående den 13-årige.

Der afsiges dom i sagen 28. juni.

