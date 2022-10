Mor og barn er fundet dræbt i skov ved Præstø

Eftersøgning har efter en uge givet resultat. Politiet takker borgere for mange henvendelser.

Den savnede mor og lille barn fra Præstø er blevet fundet dræbt i en skov. Det oplyser politiet tirsdag aften.

Politiet har med assistance fra dykkere og andre fagfolk ledt efter den 30-årige kvinde og hendes barn på 11 måneder i en uges tid.

Tirsdag eftermiddag blev fundet gjort i Næbskoven nær Præstø, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

På findestedet har politiet gennemført tekniske undersøgelser, og tirsdag aften vil man fortsat være på stedet, fremgår det.

De pårørende er blevet underrettet, oplyser politiet, som samtidig takker for tip og oplysninger fra befolkningen.

- Vi sætter meget stor pris på, at borgerne støtter op om vores arbejde i en svær og ulykkelig sag som den her, siger vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson.

Han ønsker tirsdag aften ikke at gå i detaljer med sagen. Det fremgår således ikke, hvordan mor og barn blev dræbt - eller hvem den mistænkte gerningsmand er.

Den tragiske sag tog sin begyndelse mandag i sidste uge. I en ejendom på Svanevej i byen blev en mand fundet død. I den forbindelse udtrykte politiet bekymring for, om der skulle være tilstødt kvinden og barnet noget.

Siden har politiet flere gange bedt om hjælp fra offentligheden. På et tidspunkt blev et foto af kvinden offentliggjort. Man ønskede at høre fra personer, der havde set kvinden i tiden fra 1. til 11. oktober.

Senere blev der efterlyst tip fra folk, der havde set en bestemt sølvgrå Skoda stationcar den 4. oktober.

I forsøget på at finde mor og barn har politiet fået assistance fra Beredskabsstyrelsen, dykkere fra Søværnet, Flyvevåbnets helikoptere samt specialister fra Syddansk og Aarhus Universitet, har politiet tidligere oplyst.

/ritzau/