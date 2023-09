Mor og ekspartner idømt fire års fængsel hver for misbrug af små døtre

En 47-årig mand og hans 35-årige kvindelige ekspartner er fredag idømt fire års ubetinget fængsel hver for seksuelt misbrug af kvindens to døtre, der begge er under 12 år.

Det oplyser sagens anklager, John Catre Nielsen.

Overgrebene fandt sted over en flere måneder lang periode på Midtsjælland.

Tidligere fredag blev de kendt skyldige i andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået mod pigerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er de fundet skyldige i deling af børnepornografisk materiale, mens alene den 35-årige kvinde er fundet skyldig i incest.

De blev omvendt frifundet for fuldbyrdet voldtægt.

Netop det faktum tager anklageren til efterretning.

- Men jeg er tilfreds med, at retten har fundet, at der er tale om en sag af så voldsom karakter, at man har valgt at udmåle en lang straf, siger han.

Alle voterende i nævningesagen lagde ved strafudmålingen vægt på, at det havde været de tiltaltes hensigt at nedbryde pigernes seksuelle grænser, så de kunne deltage i og tage initiativ til seksuelle handlinger.

Derudover blev der lagt vægt på, at kvinden som mor til pigerne havde udnyttet det særlige tillidsforhold, som følger af familieforholdet, lyder det.

Manden er desuden blevet idømt et besøgs- og boligforbud. Det betyder ifølge anklageren, at han ikke må have børn i sin bolig, og at der må ikke komme børn uden ledsager på besøg.

Retten fastslår, at eksparret har blufærdighedskrænket søstrene ved at have haft sex i deres påsyn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Herudover lyder det, at de er blevet dømt for andet seksuelt forhold end samleje.

Bevismaterialet mod dem har omfattet videomateriale, billeder og en over 2000 siders lang korrespondance mellem eksparret på beskedtjenesten Messenger, skriver sn.dk

Under sagen har moren ifølge mediet forklaret, at hun havde et godt forhold til sine døtre, men at "hun i bagklogskabens lys godt kan se, at forholdet ændrede karakter undervejs".

Det er kommet frem i retten, at manden skrev til den 35-årige kvinde, at "sex mellem mor og datter kunne være fedt at opleve irl (i virkeligheden, red.)"

Til det svarede døtrenes mor "never say never (aldrig sig aldrig, red.)", skriver sn.dk.

Søstrene blev ved dommen hver tilkendt en tortgodtgørelse på 150.000 kroner.

/ritzau/