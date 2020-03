Skattejagt, bagedyst og biologi: Sådan aktiverer du dit barn under corona

Mange børnefamilier er udfordret i disse dage, hvor skoler og institutioner holder lukket på grund af coronavirus. Kristeligt Dagblad guider her til en række sjove aktiviteter til de yngste i familien

Det kan føles som en evighed at skulle være hjemme i flere uger med sine børn, når fysiske aktiviteter er begrænset på grund af coronavirus. Ingen ture til Zoologisk Have, Tivoli eller Legoland, få legeaftaler, og for de familier, der planlagde at tilbringe påsken i udlandet, er også det aflyst.

Det kan være svært at finde på gode og sjove aktiviteter hver eneste dag, som ikke involverer en film eller tv-serie.

Derfor har vi samlet syv, der både kan gøre hele familien klogere på den danske natur samt få pusten op, og som forhåbentlig giver lidt adspredelse under coronakrisen.

God fornøjelse!

1. Hold en digital pause og tal med hinanden

I mange familier kniber det til hverdag med at tale sammen, når alle har hovedet stukket ned i telefonen. Og på "coronakarantænens" 14. dag kan det måske være endnu mere fristende at stikke sit barn en iPad i hånden. Men hvorfor ikke lære hinanden bedre at kende?

Samtalespillet Small Talk - Big Questions er et kortspil for hele familien, der består af 71 spørgsmål som eksempelvis "Har du været et sted, der var helt stille?" og "Hvor i verden vil du helst bo?"

Alle kan være med - store som små.

2. Leg biolog for en dag

Med forårets komme og den nyvundne "fritid", mange af os har fået foræret, er det oplagt at tage en tur i skoven og lære den danske natur bedre at kende. Med appen NaturTjek kan I tage billeder af de træer og planter, I støder på undervejs, og læse detaljerede informationer om dem. Går I en tur ned til vandet, kan I med appen Opdag Havet blive klogere på havets dyr og planter. God fornøjelse!

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man minimerer aktiviteter, hvor man har fysisk kontakt til andre, samt at undgå kram, kindkys og håndtryk. Det betyder ikke, at man ikke må gå en tur i det gode vejr. Men sørg for god hygiejne, hold afstand og tag afsted i mindre grupper.

3. Tag på skattejagt

De fleste børn - og mange voksne - elsker eventyr og gåder. Selvom en skattejagt som regel er forbeholdt fødselsdage og mange børn, kan det være lige så sjovt bare at være nogle stykker. Har I en have, eller bor I tæt på en skov, kan skattejagten eksempelvis foregår der. Find inspiration her og her.

4. Klar, parat, bag!

Der er god tid til at være kreativ i køkkenet i disse dage. Og hvem holder ikke af søde sager? Lav jeres egen bagedyst, hvor I konkurrerer mod hinanden i hold. Find inspiration her og her.

5. Lær at danse ballet

Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst en halv times fysisk aktivitet til voksne mellem 18 og 64 år, mens børn i alderen 5 til 17 år bør bevæge sig i mindst en time om dagen. Balletkompagniet har i disse dage live-undervisning i ballet på deres Facebookside, så ryd stuen og kridt danseskoene. Hvem ved - måske bliver du en mester til at lave jaté og rond de jambe?

6. Højtlæsning af H.C. Andersens eventyr

Hvis du tror, at dit barn vil elske at høre "Prinsessen på ærten" eller "Fyrtøjet", så tag et kig forbi skuespiller Esben Dalsgaards profil på Instagram. Hver dag klokken 14.00 læser han et eventyr af H.C. Andersen højt fra sit klædeskab.

7. Bliv ekspert i Danmarkshistorien

Hvem var Martin Luther? Hvordan så Danmark ud efter Anden Verdenskrig? Aarhus Universitet har offentliggjort et online kursus i Danmarkshistorien fra den tidligere middelalder omkring år 1050 til i dag. Find det her og bliv klogere på de historiske perioder.