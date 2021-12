Mor og mand tiltalt for at ville tvangsgifte datter

Med brutale trusler om, at der som kvinde kun var to veje ud af familien - som brud eller som lig - blev en ung kvinde ifølge anklagemyndigheden forsøgt tvunget ind i et ægteskab i Pakistan.

Kvinden fra den københavnske Vestegn blev desuden holdt fanget i Pakistan i to et halvt år. Der fik hun frataget sit pas, så hun ikke kunne vende tilbage til Danmark, lyder det i et anklageskrift mod pigens 39-årige mor og en 48-årig mand.

Københavns Vestegns Politi sagde i juli, da den 39-årige og den 48-årige blev varetægtsfængslet i sagen, at der var tale om et forældrepar.

Af det anklageskrift, som nu foreligger i sagen, fremgår det imidlertid, at den 39-årige er mor til offeret. Der fremgår til gengæld ikke noget om relationen mellem den unge kvinde og den 48-årige mand.

Det er i detaljer beskrevet, hvordan den unge kvinde i årevis angiveligt blev mishandlet af de tiltalte.

Volden stod ifølge anklageskriftet på i perioden fra 2015 til 2020 og bestod af både slag og spark. Der skal også været brugt redskaber som for eksempel et strygejern og en træbøjle.

Der er i sagen desuden rejst tiltale efter en skærpet bestemmelse om frihedsberøvelse. Den kan give op til 12 års fængsel. Dog er sagen rejst som en domsmandssag. Anklagemyndigheden kan derfor maksimalt kræve en straf på 3 år og 11 måneders fængsel.

Truslen om, at kvinder kun kunne forlade familien som brude eller som lig, skal ifølge anklageskriftet være faldet i forlængelse af en forlovelsesfest i Pakistan i juli 2017.

Det skulle være sket i løbet af en periode på godt et år, hvor den unge kvinde blev låst inde i rum i forskellige huse, hvor hun hverken havde adgang til telefon eller internet.

De tiltalte nægter sig skyldige. Sagen vil blive behandlet ved Retten i Glostrup engang i det nye år.

/ritzau/