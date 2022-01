Mor til terrordræbt kvinde politianmelder techgiganter

Mere end tre år efter, at Helle Vesterager Jespersens 24-årige datter, Louisa Vesterager Jespersens, blev dræbt af terrorister i Marokko, modtager hun stadig jævnligt videoer af datterens halshugning.

Det skriver DR Nyheder. Videoerne er blevet tilsendt via Facebook, og derfor har hun politianmeldt techgiganten.

Det fortæller Miriam Michaelsen, der er stifter og bestyrelsesleder for foreningen Digitalt Ansvar (DIGA) og advokat for Helle Vesterager Jespersen, til Ritzau.

- Facebook har svigtet, da de i flere tilfælde ikke har fjernet materialet på trods af anmeldelser.

- Det samme materiale bliver uploadet og delt igen og igen. Som processen er lige nu, er det den forurettede selv, der hver gang skal anmelde det, når det bliver lagt ud, siger hun.

Advokaten fortæller, at Facebook i flere tilfælde helt har udeladt at svare på anmeldelserne. I andre tilfælde har de svaret, at det ikke overskrider Facebooks fællesskabsregler.

Facebook arbejder efter "notice and take down", og det betyder, at de forurettede selv skal finde og anmelde ulovligt materiale, hver gang det bliver delt.

Digitalt Ansvar og en række medlemsorganisationer og forskere mener, at techaktørerne skal pålægges af lovgiver at ændre strategi.

- Vi håber, at denne her sag vil medføre lovgivning, som forpligter Facebook til arbejde efter "notice and stay down", så brugeren blot skal orientere Facebook om, at der er delt ulovligt indhold på deres platform, og så er det deres opgave at sørge for, at det ikke bliver delt igen, siger Miriam Michaelsen.

Også Google er blevet politianmeldt, fordi en simpel Google-søgning kan føre videre til drabsvideoen af den danske kvinde.

- Det er et problem, at techaktører laver deres egne interne regler og ikke følger dansk lovgivning på området, siger Miriam Michaelsen.

Facebook og Google er anmeldt for medvirken til ulovlig deling af videoen med Louisas drab.

Sten Schaumburg-Müller er professor i medieret ved Syddansk Universitet. Han mener ikke, at Facebook gør nok for at forhindre deling af ulovligt indhold.

- Jeg tror, at Facebook kan gøre meget mere. Det er nok ikke muligt at fjerne alt ulovligt indhold, men det er muligt at fjerne lang mere, end hvad de gør.

- Hvis Facebook kommer for retten bliver udfordringen at bevise, at Facebook ikke har gjort, hvad de kan, for at fjerne ulovligt indhold.

Adspurgt om, hvorvidt Sten Schaumburg-Müller tror, at Facebook kan blive straffet, udtaler han:

- Det bliver ikke let. Facebook har en stor økonomisk kapacitet, herunder til at føre advokater. Men de taber en gang imellem, så det kan godt lade sig gøre.

- Men det er uacceptabelt i et retssamfund, at så stor en virksomhed føler sig hævet over loven.

Facebooks chef i Norden, Martin Ruby, kalder det over for DR Nyheder en "klar fejl", at der er anmeldt indhold fra videoen, som de ikke har fjernet. Men han siger også, at de har lagt store kræfter i at fjerne materialet.

