Mor til tre slipper for udvisning af Danmark i terrorsag

En 42-årig kvinde, der er mor til tre, slipper for at blive udvist af Danmark.

Det har Østre Landsret torsdag afgjort med en stadfæstelse af en dom om fremme af terror, som Københavns Byret afsagde i 2022.

Kvinden, Mardiyya Kahina Birdouz, er endvidere blevet idømt fire års fængsel - samme dom som i byretten.

Mardiyya Kahina Birdouz har algeriske rødder og menes at have algerisk statsborgerskab, men det kender hun ikke selv noget til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er fundet skyldig i over flere omgange at have overført, hvad der i alt svarer til over 20.000 kroner til personer, der har forbindelse til IS.

Ved dommen tirsdag lagde Østre Landsret til grund, at kvinden nærer stærk sympati for IS og militant islamisme.

I samme sag er to mænd, 26-årige Mustafa Awad og 25-årige Mohammad Ikram Karim, blevet idømt 12 år og seks måneders fængsel, som de også blev i Københavns Byret i 2022.

Karim, der har afghanske rødder, er også blevet udvist, efter at han har fået frataget sin danske indfødsret.

Tirsdag afsagde Østre Landsret skyldkendelse i ankesagen.

Her blev det afgjort, at Mardiyya Kahina Birdouz har finansieret terror og hjulpet personer med forbindelse til Islamisk Stat (IS).

De to mænd blev fundet skyldige i forsøg på at begå terror i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er samme resultat, som Københavns Byret nåede frem til i 2022.

Anklagemyndigheden ankede dommen fra byretten for at få Birdouz udvist af Danmark, men det er altså ikke lykkedes.

I byretten var kvinden også tiltalt i forholdet vedrørende forsøg på terror. Det blev hun frifundet for. Den afgørelse valgte anklagemyndigheden ikke at anke.

Mustafa Awad og Mohammad Ikram Karim havde i foråret 2019 i sinde at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

Dengang fandt politiet både kemikalier i Awads bil og på hans bopæl i Valby og hjemme hos Karim i Herlev. Hos Karim blev der også fundet blandt andet elpærer, batterier og en fjernstyret legetøjsbil.

Hvor bomberne i givet fald skulle bringes til sprængning er ikke blevet opklaret.