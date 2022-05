En eftertragtet ejendom. Sådan betegner ejendomsmægler Peter Holm bygningen på hjørnet af Strandvejen og Callisensvej nord for København.

“Den ligger i hjertet af Hellerup. Der er et rigt byliv og kun en kort cykeltur ind til København. Der kommer masser af besøgende, hvoraf mange ikke selv bor i området, men kommer for at shoppe, købe is eller gå en tur ved havnen,” fortæller Peter Holm, der er indehaver af Estate Hellerup.