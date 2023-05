Morgan Stanley vil fyre omkring 3000 medarbejdere

Den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley har planer om at fyre omkring 3000 medarbejdere.

Det fortæller kilder med viden om fyringerne til mediet Bloomberg.

Antallet svarer ifølge Bloomberg til omtrent fem procent af virksomhedens globale arbejdskraft. Det er eksklusive finansielle rådgivere og deres underordnede.

Det er blot få måneder siden, at Morgan Stanley nedlagde to procent af sin arbejdskraft.

En række af de største banker på Wall Street har leveret, hvad der ifølge Bloomberg bliver betegnet som skuffende resultater for første kvartal.

Det skyldes blandt andet mindre indtjening indenfor rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Selskabets administrerende direktør, James Gorman, sagde i april, at han ikke forventede, at indtjeningen på dette område ville komme tilbage på normalt niveau før anden halvdel af i år eller i 2024.

Sådan lød det ifølge Bloomberg også for nylig fra topchefen i investeringsbanken Lazard, der i sidste uge sagde, at man vil nedlægge ti procent af sin arbejdskraft.

En anden investeringsbank, Goldman Sachs, offentliggjorde i januar en fyringsrunde på 3200 stillinger.

Den administrerende direktør for banken Citigroup, Jane Fraser, indikerede ifølge Bloomberg også for nylig, at nedskæringer kunne være på vej.

- Ligesom enhver anden institution laver man justeringer omkring kapaciteten, men vi spiller det lange spil indenfor investering, fortalte hun Bloomberg.

De mange nedskæringer kommer efter coronapandemien, hvor bankerne over en bred kam ifølge Bloomberg var tilbageholdne med at fyre medarbejdere for at sikre stabilitet.

Tilbageholdenheden fortsatte, da der kom gang i forretningen efter coronapandemien.

Men i de seneste måneder har stemningen i økonomien ændret sig og medført fyringer atter engang.

