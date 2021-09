Kristian Thulesen Dahl forbliver formand for DF, ældre får ikke nok hjælp til rengøring og bad, og København er verdens sikreste by

Velkommen til ugens første Morgensamling. Vi starter ugen med politiske opdateringer fra både ind- og udland, og så skal vi forbi tv-seriernes fornemmeste prisuddeling, som fandt sted i nat. Til sidst kan vi lune vores danske hjerter med en god og sikker nyhed. Men mere om det senere.

I fredagens udgave af Morgensamling kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at Dansk Folkeparti stod over for et dramatisk årsmøde i den kommende weekend. Lørdag aften kunne Kristeligt Dagblad dog berette, at det lykkedes Kristian Thulesen Dahl at klare skærene og forblive formand for Dansk Folkeparti. Her blev han genvalgt uden kampvalg og til klapsalver. Men selvom der tilsyneladende er opbakning til hans linje, gløder splittelsens bål stadig i partiet.

Vulkanudbrud på populær spansk ferieø

Vi springer til Spanien, nærmere bestemt fra De Kanariske Øer. Her er en vulkan søndag eftermiddag lokal tid gået i udbrud på ferieøen La Palma. Det skriver TV 2. 5000 mennesker er blevet evakueret, men ifølge den spanske avis El País kan op mod 35.000 blive berørt af vulkanudbruddet. Det er 50 år siden, at vulkanen sidst var i udbrud, og denne gang udløste udbruddet også et jordskælv, der blev målt til 3,8 på richterskalaen.

SPD's Olaf Scholz vinder den sidste tv-debat før tysk forbundsvalg

Vi bliver i udlandet. Her skal vi forbi det tyske forbundsvalg, hvor der i går aftes blev afviklet den sidste tv-debat mellem de tre kanslerkandidater. Her blev socialdemokraten Olaf Scholz udråbt som den store vinder efter en måling fortaget af Instituttet Forsa. Det skriver Ritzau. I aftenens debat blev der blandt andet diskuteret fattigdom og mindsteløn i Tyskland, som Scholz ifølge målingen mestrede bedst i forhold til sine to modkandidater. Med under en uge til valget ligger SPD's formand altså fortsat lunt i svinget til at overtage posten efter den konservative forbundskansler Angela Merkel.

Angela Merkel har gennem 16 år været en af verdens mest magtfulde kvinder. Hvad har drevet hende? Og hvilket Tyskland og Europa efterlader hun sig? Det forsøger Kristeligt Dagblad at give svar på i dette store portræt fra weekenden, som fortsat kan anbefales.

Streamingtjeneste løber med den helt store sejr ved Emmy Awards

De fornemmeste priser til tv-serier blev i nat uddelt, da det årlige Emmy Awards løb af stablen i Los Angeles. Her var det tv-serien om det britiske kongehus "The Crown", der fik prisen for Bedste dramaserie. Serien er produceret af streamingtjenesten Netflix. Foruden prisen som Bedste dramaserie, kunne "The Crown", der kredser om op- og nedture i det britiske kongehus, også nyde godt af fire andre store priser, der alle gik til seriens skuespillere. Det skriver The New York Times

Ældre får ikke nok hjælp til rengøring og bad

Hver tredje ældre får ikke hjælp til rengøring, når de har brug for det, og hver femte hjemmehjælpsmodtager får ikke den nødvendige hjælp til at kunne komme i bad. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik foretaget af Ældresagen, skriver Jyllands-Posten. Seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs siger til Ritzau, at en del af svarene i undersøgelsen desuden beretter om, at de ældres hjem er som en svinesti. Han udtaler, at det desværre er et kendt problem gennem længere tid, og at kommunerne de seneste ti år har sparet mere end 6,7 millioner hjemmehjælpstimer væk.

Behandlingstilbud til tvangsoverspisning stopper

Et andet sted, hvor midlerne er ved at slippe op, er til behandling for tvangsoverspisning - også kaldet BED (Binge Eating Disorder). Her har det de seneste tre år i Danmark været muligt at komme i behandling, men nu ser det ud til, at pengene er sluppet op. BED er en alvorlig psykisk lidelse, der kræver behandling, men når midlerne stopper med udgangen af 2021, lukker behandlingsmulighederne. Laila Walther, der er direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade (LMS), siger til Information, at foreningen ikke ved, hvor de nu skal vise folk hen, der henvender sig til dem med symptomer på tvangsoverspisning. Snart findes der nemlig ikke længere nogle gratis behandlingstilbud.

Ortodokse kristne stormer frem i Danmark

På forsiden af Kristeligt Dagblad i dag kan avisen fortælle, at ortodokse kristne vinder frem i Danmark. Nye tal viser, at der er omkring 106.000 ortodokse kristne i Danmark, og at de udgør omkring 1,8 procent af befolkningen.. De lever dog i en relativt skjul tilværelse, da den ortodokse kirke ikke har en ledelse i Danmark, som eksempelvis den katolske kirke. Samtidig er den ortodokse kirke opdelt i mange nationale kirker, så de enkelte menigheder refererer til en biskop uden for Danmark.

Danmarks hovedstad er verdens sikreste by

Til slut i dagens Morgensamling kan vi lune vores danske hjerter med den glædelige nyhed, at vores hovedstad er blevet kåret til verdens sikreste by. En ny undersøgelse fra The Economist viser, at København i år vælter både Tokyo og Singapore af pinden, der ellers har ligget solidt i top tre de sidste tre år. Det skriver Berlingske. København sikrer sig førstepladsen ved blandt andet at have lave kriminalitetsrater, stor social sammenhængkraft og relativ stor økonomisk lighed. Derudover vinder København, ifølge undersøgelsen, frem med byens klimasikkerhed. Det er da ikke så ringe endda for en mandag morgen!

