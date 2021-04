Betjent kendt skyldig i drab på George Floyd, i dag åbner store dele af Danmark igen, danske værdier skal med i indfødsretsprøve

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Skyldig, skyldig, skyldig!

I nat dansk tid kom den afgørelse, som rigtig mange i USA har ventet på i månedsvis.

Den tidligere betjent Derek Chauvin blev kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år. Et enigt nævningeting kom frem til en dom i retssalen ved Hennepin County Court i samme by. Og Chauvin kendes skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf det mest alvorlige drejer sig om drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen vil finde sted om cirka to måneder. Udenfor retsbygningen blev afgørelsen mødt med store jubelbrøl af hundredvis af mennesker, der i løbet af dagen havde forsamlet sig, rapporterer amerikanske CNN.

Den amerikanske præsident Joe Biden gik frem på tv og kommenterede den historiske afgørelse, som han kalder et "skridt fremad i jagten på retfærdighed". Biden ringede kort efter dommen desuden til George Floyds familie og fortalte dem, at han er "utrolig lettet". Dét - og meget mere - kan man læse meget mere om i Kristeligt Dagblads nyhedsanalyse af den spektakulære retssag.

I dag genåbner store dele af Danmark

Fra i dag kan danskere i højere grad komme ud og nyde en øl, se på kunst, gå på biblioteket, lave idræt og spille musik. Børn og ældre over 70 år kan igen gå til sport og andet foreningsliv indendørs. Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra fem til ti personer. Ses du derimod med vennerne udendørs, kan I fremover samles 50 i stedet for blot ti. Man kan shoppe i storcentre, gå på cafe og restaurant, du kan igen kan besøge museer, kunsthaller eller biblioteker, alt sammen hvis altså du viser coronapas. DR har lavet en oversigt over genåbningen.

Genåbningen præger også kirkelivet, for det bliver nu muligt for forårets konfirmander og brudepar at invitere flere gæster med i kirken. Arealkravet pr. person sænkes både for folkekirken og andre trossamfund. Kravet har siden januar været højst én person per 7,5 kvadratmeter. Det er nu ændret til to kvadratmeter, når man sidder ned, og fire kvadratmeter, når man står op. ”Det betyder, at vi kan vende tilbage til mere normale tilstande, hvor vi kan være lidt flere i kirkerne og med mulighed for at synge med på salmerne,” siger formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen til Kristeligt Dagblad.

Johnson & Johnson genoptager vaccine-udrulning i Europa

Morgensamling er i fuld gang og ser også på situationen for coronavaccinerne. For efter en uges pause, så fortsætter Johnson & Johnson nu udrulningen af deres vaccine i Europa, oplyser medicinalvirksomheden ifølge Ritzau. Beslutningen kommer, efter at det europæiske lægemiddelagentur, EMA, tirsdag konkluderede, at vaccinen er sikker og effektiv, og at fordelene ved vaccinen opvejer risici. EMA oplyste, at der var nogle meget sjældne tilfælde af blodpropper med lavt antal blodplader hos vaccinerede - og at dette skulle fremgå af vaccinen. I Danmark er Johnson & Johnson-vaccinen stadig sat på pause, mens Holland genoptager anvendelsen af denne vaccine.

Rekordindsamling hos Kræftens Bekæmpelse

Rasle, rasle, rasle. Vil du støtte kampen mod kræft? Det sagde rigtig mange danskere ja til, da indsamlere for nylig gik fra dør til dør for at få folk til at smide nogle mønter i indsamlingsbøssen til gavn for Kræftens Bekæmpelse. Faktisk blev der doneret så meget, at det gav rekordmange penge i kassen hos Kræftens Bekæmpelse. 41 millioner kroner blev der samlet ind til landsindsamlingen søndag 11. april, oplyser organisationen ifølge Ritzau. Den hidtidige rekord blev sat i 2016, da der blev indsamlet 37 millioner kroner. Resultatet er højere, end hvad formand Helen Bernt Andersen havde turdet håbe på. Omkring 14.000 frivillige deltog i indsamlingen landet over.

Washington D.C. kan blive en delstat

Morgensamling ser mod USA igen, for her støtter Det Hvide Hus nu officielt forslaget om at gøre Washington D.C. til en delstat på lige fod med de 50 andre. Det skriver Fox5dc og flere andre medier ifølge Ritzau. Den amerikanske hovedstad har siden 1801 ikke hørt under nogen delstat, og byens borgere har dermed ikke haft fuld repræsentation i Kongressen. De folkevalgte kan således ikke stemme i Kongressen. ”Denne beskatning uden repræsentation og lokalt selvstyre er en krænkelse af de demokratiske værdier, som vores nation blev grundlagt på,” lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus. Forslaget sendes til afstemning i Repræsentanternes Hus i denne uge.

Danske værdier med i indfødsretsprøve

Tilbage i Danmark kommer der igen nye krav til at blive ejer af et rødbedefarvet pas. Det er i forvejen i ifølge mange en temmelig omstændelig proces at blive statsborger; ikke mindst på grund af en indfødsretsprøve, der i forvejen ikke er den letteste test. I fremtiden skal kommende statsborgere testes på deres viden om, ”hvilke værdier, vi bygger på som samfund”. I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liberal Alliance er blevet enige om en række stramninger af reglerne for tildeling af statsborgerskab, og det gælder eksempelvis at kunne svare på krav om frikadeller i børnehaven og viden om Muhammed-karikaturer.

Klubber dropper omstridt superliga

Sjældent har fodbold fyldt så meget på forsider af danske aviser. Selv Kristeligt Dagblad måtte omtale det kontroversielle forslag fra 12 europæiske storklubber. I søndags meldte de nemlig ud, at de vil lave deres egen lukkede klub, Super League, uden om de eksisterende turneringer. Forslaget, der er kaldt asocialt og grisk har mødt meget kritik både internt i fodboldverden, blandt fans og på højeste politiske plan. Nu trækker de seks engelske klubber sig fra projektet, skriver blandt andet BBC. ”Vi beklager den angst og bekymring, der er forårsaget af forslaget,” udtaler Tottenhams ejer, Daniel Levy.

Champagne skal være fransk

Skønne, piblende bobler passer til mange lejligheder. Ofte kalder vi det champagne, men det navn må man ikke sådan bare kaste om sig med - i hvert fald ikke producenterne. For champagne skal stadig være fransk. Den lille schweiziske landsby Champagne, hvor der bor omkring 750 mennesker, har nemlig endnu en gang tabt kampen om at få sit navn på sin vin. Det skriver mediet RFI. Landsbyen har længe kæmpet imod den store magtfulde Champagne-region i Frankrig. Franskmændene er kendt for ikke at tillade, at noget andet vin end de bobler, der produceres her, må bære navnet champagne. Men i januar fik den lille landsby en sejr, da regeringen i den schweiziske kanton Vaud, hvor landsbyen ligger, tillod dem at skrive, at byens hvidvin kom fra ”Champagne-kommunen”. Men den magtfulde franske komité, der styrer Champagne som brand, var uenig og appellerede loven. Og nu har franskmændene fået medhold i Vauds højesteret.

