Wrights død er for tæt på George Floyds, De Konservative fører, og Gud skal redde klimaet

Historien om et skuddrab på en sort mand i Minneapolis går verden rundt. Den 20-årige Daunte Wright kørte i en bil, hvis registreringspapirer var udløbet. Han blev prajet ind til siden. Betjente forsøgte at lægge ham i håndjern. Men Wright havde andre planer og ville flygte tilbage sin bil. Så blev han skudt. Den kvindelige betjent, som skød Wright, begik angiveligt en fatal fejltagelse, da hun antog sin ægte pistol for at være en taser-pistol. Da aftrækkeren var trykket i bund, var det for sent, skriver The New York Times.

Endnu en sort mand er nu dræbt af politiet. Og da efterforskningen af Daunte Wrights død blev igangsat mandag i den nordvestlige del af Minneapolis, blev vidnet - den tidligere Minneapolis-betjent Chauvin - som dræbte George Floyd sidste maj, afhørt af anklagere blot 15 kilometer derfra. Wrights drab fik hurtigt vrede demonstranter på gaden. De blev mødt af tåregas og gummikugler. Minneapolis’ borgmester, Jacob Frey, har derfor nu erklæret krisetilstand i byen og udgangsforbud, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

En kort corona-udpate

Morgensamling bringer nu et kort intermezzo: Den store stresstest i går var en overvejende succes. Hele 104.824 personer blottede skuldrene og modtog coronavacciner fra enten Pfizer-Biontech eller Moderna. It-systemerne drillede kun lidt, og køerne var – om end lange nogle steder – til at overkomme. Med gårsdagens tal plottet ind i kuglerammen har 15,1 procent af befolkningen fået det første stik, mens 7,7 procent er færdigvaccinerede. Her opdaterer Kristeligt Dagblad løbende diverse corona-tal, så man let kan få overblik over situationen i Danmark.

Mange borgerforslag forbliver, hvad de er: Forslag

Og nu, hvor Morgensamling allerede er i Danmark, kan vi jo spørge os selv, om borgerforslag også er en overvejende succes? Mediet Mandag Morgen har set nærmere på alle de borgerforslag, der er blevet stillet siden 2018. Der er tale om hele 883 styks. Heraf har 24 mønstret at skrabe 50.000 støtter sammen, som er nødvendigt for, at borgerforslaget tages op til debat i Folketingssalen. Af disse 24 er kun to blevet til konkret politik; nemlig den danske klimalov og retten til sorgorlov, hvis man som forældre mister et barn i alderen 0-18 år. Mandag Morgen påpeger, at selvom tallene ikke er prangende, så sætter borgernes forslag ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for.

Blå bloks endelige magtskifte

Succesen er i hver fald synlig ét sted i dansk politik. De Konservative står i en ny måling, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske, til at vende ”det endelige magtskifte i blå blok”. Hvis der var valg i dag, ville De Konservative få 16,7 procent af stemmerne, og partiet lægger sig dermed fire procentpoint foran Venstre. Det er i sig selv historisk. For vi skal helt tilbage til 1990 for at kunne dokumentere, at De Konservative har været større end Venstre. Ifølge Bent Winther, samfundsredaktør på Berlingske, skyldes den konservative succes blandt andet, at partiet er i momentum og lever det stille liv – mens Venstre fremlægger masser af politiske udspil, der ikke altid lander i lige god jord.

Psykisk sårbare bør hjælpes gennem en uddannelse

Måske bruger Venstre kræfterne forkert? Det vil Morgensamling lade være op til læserens vurdering. Kræfterne bruges i hvert fald forkert i indsatsen mod psykisk sårbare uden uddannelse, påpeger Dagbladet Information. Alt for mange unge med diagnoser og handicap er nemlig isolerede fra arbejdsmarkedet og uddannelserne. Især unge med psykiatriske diagnoser har vanskeligheder ved at tage en uddannelse, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE. Kun 66 procent af de 18-årige med diagnoser og handicap er i gang med en ungdomsuddannelse, mens 86 procent af de 18-årige uden diagnoser og handicap er i gang. Det er dyrt, vurderer AE og pointerer, at det faktisk ville give bedre økonomisk mening at hjælpe de psykisk sårbare unge gennem en uddannelse end at overlade dem til sig selv.

Hvem skal egentlig afløse Merkel?

Morgensamling har nu kun tre ting programmet: En tysk kristendemokratisk magtkamp, månedlige klimabønner og en masse skoddede cigaretter. Lad os tage den første ting først. CDU’s ledelse peger på den udskældte partiformand Armin Laschet som kanslerkandidat ved det tyske valg om et halvt år. Det udstiller et kristendemokratisk parti, der famler efter en retning efter kansler Angela Merkels exit. Og Laschets CSU-rival, den populære Markus Söder, nægter at give sig uden kamp. For tre måneder siden var håbet hos mange, at den nyvalgte CDU-formand kunne udfylde noget af det gigantiske tomrum, som den stadig stærkt populære Merkel efterlader. Men Laschets omdømme er ”ramponeret”, og den folkelige opbakning til ham ”katastrofal”, konstaterer Süddeutsche Zeitung ifølge dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Gud skal reducere CO2-udledninger

Forud for klimatopmødet, som afholdes i november i år i Glasgow i Skotland, vil en sammenslutning af ledende kristne profiler stå for månedlige klimabønner, skriver det kristne medie Christianity Today. Næste gang, der bliver bedt for klimaets tilstand, er den 27. april i Singapore. Og for at verdens kristne, grønne sjæle ikke skal rejse hele vejen til østaten i Sydøstasien med CO2-udledende flyvemaskiner, forkyndes diverse klimabudskaber via videoopkald, der kan ses på enten computeren eller telefonen.

En tredjedel har endnu ikke tændt en smøg

Man kan jo kun håbe på, at Gud hører klimabønnerne og hjælper menneskeheden med at få klimaet på fode igen. I mellemtiden har et andet og mindre mirakel faktisk fundet sted her på Jorden. Mentalisten Jan Hellesøe, kendt fra blandt andet tv-programmet "Fuckr med din hjerne", inviterede lørdag aften til et gratis online rygestop, skriver Jyllands-Posten. Hele 23.000 danskere deltog. Ud fra de tilbagemeldinger, som Jan Helesøe fik mandag, kunne han konkludere, at hans massehypnotiske hjerne-tricks virkede. Også i stor skala. En tredjedel af rygerne havde mandag endnu ikke havde tændt en eneste smøg.

