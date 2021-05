Forslag til ændring af kontanthjælp præsenteres, der er kommet flere psykisk syge børn og unge, og katolikker undrer sig over Boris Johnsons bryllup

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Det er godt nok også blevet hedt om ørerne på forsvarsminister Trine Bramsen (S). For det viser sig, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har udnyttet et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om at aflytte danske internetkabler til at spionere mod blandt andre svenske, norske og tyske toppolitikere og embedsmænd. Det viser hemmeligstemplede oplysninger fra FE, som DR har fået adgang til.

Oplysningerne om NSA’s spionage indgår i en redegørelse, som Trine Bramsen i august sidste år modtog fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Regeringerne i Sverige og Norge kræver svar i den diplomatisk set temmelig pinlige sag, og regeringens støtteparti Enhedslisten udtaler, at Danmark skylder en undskyldning til vores nabolande.

Trine Bramsen har afvist at stille op til interview, men skriver i en mail til DR, at "systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabelt".

Nyt kontanthjælpssystem præsenteres i dag

Vi suser gennem internettets kabler fra Forsvarsministeriet til Beskæftigelses-ministeriet, som i dag får anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Klokken 10 holder Ydelseskommissionen pressemøde og præsenterer sine anbefalinger. I december 2019 gav regeringen Ydelseskommissionen tid til at gentænke kontanthjælpssystemet. Kommissionen har blandt andet set på kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft i 2016. Loftet sætter en grænse for, hvor meget man månedligt kan modtage af støtte. Direktør for Mødrehjælpen Ninna Thomsen håber, at man vil foreslå en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. ”Jeg synes, det rammer de sårbare familier urimeligt hårdt. De er faret vild i den her regeljungle. Der er brug for at rydde op i reglerne og gøre dem simple,” siger hun til Kristeligt Dagblad. Læs også avisens interview med Louise, der er kontanthjælpsmodtager og mor til to, her.

Flere psykisk syge børn og unge

Endnu et ministerium er på banen i denne sag, som omhandler børn og unge, der har det rigtig svært - så svært, at de må indlægges på psykiatriske afdelinger på danske sygehuse. En ny rapport fra Indenrigs- og Boligministeriet viser ifølge Information, at antallet af børn og unge, som for første gang i deres liv har kontakt til sygehuspsykiatrien, er steget fra omkring 7500 i 2008 til 10.700 i 2018. Det er en stigning på hele 50 procent. Udviklingen understreger, hvor udbredte psykiske lidelser er i barn- og ungdommen i dag, mener Per Hove Thomsen, som er klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin – Børne- og Ungdomspsykiatri på Aarhus Universitet.

Boris Johnsons bryllup forundrer katolsk kirke

Morgensamling forlader for en stund danske ministeriers arbejde og kigger på den britiske premierminister Bors Johnson i stedet. Eller det gør Storbritanniens katolikker i hvert fald, og deres undren handler ikke om politik. Det drejer sig om Johnsons bryllup i weekenden, hvor han blev gift med den katolske Carrie Symonds under en diskret ceremoni med 30 venner og familie. Det er glædeligt for dem, men parret modtager ikke kun lykønskninger. For hvordan kan Boris Johnson blive gift i en katolsk kirke med to skilsmisser i bagagen, lyder spørgsmålet fra britiske katolikker ifølge The Guardian. ”Kan nogen forklare mig, hvordan Boris Johnson, som forlod den katolske kirke og er skilt to gange, kan blive gift i Westminster Cathedral, mens jeg skal fortælle praktiserende troende katolikker, at de ikke kan blive viet for anden gang i kirken?” lyder det fra den assisterende præst Mark Drew fra byen Warrington.

Aktivist kalder sig hedensk discipel i kirke

Vi vender tilbage til Danmark, men bliver i den kirkelige verden, hvor der ikke kun er forundring, men endda forargelse over en seance i Brorsons Kirke i København. Her har den såkaldte tyk-aktivist og ph.d.-studerende i teologi Dina Amlund lavet en video, hvor hun læser et digt op, der grundlæggende handler om samfundets undertrykkelse af den overvægtige minoritet, fortalt med bibelreferencer og med et kristent billedsprog. ”Jeg lægger min tykke hånd på den tykke bibel. Jeg kommer som Kybeles discipel,” siger hun med henvisning til en antik frugtbarhedsgudinde, som romerne importerede cirka 200 år før Kristi fødsel. Senere i digtet fra kirkerummet sværger Dina Amlund troskab til sin tykhed og nævner i den følgende sætning igen den hedenske gudinde Kybele. Det er ganske frastrødende og nærmest blasfemisk, lyder en reaktion i dagens Kristeligt Dagblad.

Krigsveteran færdiguddannet efter 80 år

Morgensamling er ved vejs ende, og det samme er en 97-årig mand fra Illinois. Ikke i livet, trods hans høje alder, men med sin uddannelse. Den afbrød han nemlig for 80 år siden, da han frivilligt valgte at slutte sig til de amerikanske tropper under Anden Verdenskrig. Nu har krigsveteranen ifølge amerikanske medier endelig færdiggjort sin uddannelse og opnået en kandidatgrad. Da Bill Gossett vendte hjem til USA efter krigen, overtog han familievirksomheden "Grossett's Cleaners" i stedet for at vende tilbage til skolen. ”Jeg følte altid, der var et tomrum, men jeg havde travlt med at lære at drive virksomhed. Tiden gik, men jeg besluttede mig endelig for at afslutte min uddannelse,” siger Gossett, som henvendte sig til Lincoln College, som overraskede Gossett med en ceremoni, hvor han fik tildelt en æresgrad.

