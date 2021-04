Gener skal tjekkes hos kommende forældre, Kinas befolkning har måske toppet, og vi smider vores mundbind i naturen

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Velkommen til ugens sidste Morgensamling – også selvom, det kun er torsdag. I morgen er nemlig store bededag, og det er en fridag for mange. Og ud over at gå tur i aften og spise varme hveder, så kan man jo bruge dagen i morgen til at bede en bøn om, at coronakrisen snart ophører.

For det seneste års krise med frygt og isolation har givet anledning til mange bønner rundtomkring i verden. Sidste år viste undersøgelser, at antallet af Google-søgninger på det engelske ord prayer steg voldsomt i foråret. Religiøse ledere har udvalgt eller formuleret særlige bønner til brug under pandemien, og der er udkommet flere hundrede nye bøger om og med corona-bønner, som man kan bede for sig selv, sin familie eller sundhedspersonale. For få dage siden opfordrede den katolske kirkes overhoved, pave Frans, også katolikker til at dedikere den kommende måned til at bede for coronakrisens afslutning. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Vi beskytter munden, men ikke naturen

Mens der sendes mange tanker mod himlen for at standse corona, glemmer folk at tænke på naturen i kampen mod corona. Det flyder nemlig med engangsmundbind i naturen, hvilket er svært at overse, når man bevæger sig rundt udenfor. Det kan man også konstatere i Danmarks Naturfredningsforening, der i uge 15 havde op mod 185.000 frivillige ude og rydde op i naturen. Her blev der blandt andet fundet 52.000 engangsmundbind, oplyser foreningen i en pressemeddelelse. I alt fik indsamlerne fjernet mere end 167 ton affald fra natur, gader og stræder. Til sammenligning blev der i 2019 samlet 156 ton affald.

Undergangsstemning i Indien

Vi bliver i coronatemaet, men kaster blikket mod Indien. For her går det rigtig dårligt med at bremse smitten. Efter måneder stort set uden corona registrerer Indien nu de højeste smittetal, noget land i verden har oplevet, og krematorierne kan ikke følge med. Landet er ramt af ”den perfekte storm”, advarer WHO ifølge Politiken.

De indiske sundhedsmyndigheder rapporterede onsdag ifølge nyhedsbureauet AP om 362.757 nye registrerede smittetilfælde, hvilket er det højeste antal, noget land har oplevet inden for et enkelt døgn. Et af de hårdest ramte områder er hovedstaden New Delhi, hvor røg og flammer fra ligbål nu skaber en stemning af undergang. Omkring 200.000 mennesker er siden coronapandemiens udbrud døde i Indien, men i de seneste uger er tallet gået så stærkt op, at hovedstadens krematorier ikke længere kan følge med og må oprette ekstra ligbål på parkeringspladser.

Biden har bidt sig fast efter 100 dage

I USA står det langt fra så slemt til. For 100 dage efter sin indtrædelse har præsident Joe Biden styr på sagerne. ”Efter bare 100 dage kan jeg melde til nationen: Amerika er tilbage på sporet. Vi omdanner trusler til muligheder, en krise til muligheder og modgang til styrke,” sagde Biden i en tale i nat dansk tid. Der er formentlig noget om snakken, for over halvdelen af amerikanerne er tilfredse med at have Joe Biden som præsident.

Som USA’s 46. præsident har den 78-årige politiske veteran overrasket ved at være en diskret og behersket leder, der har undgået de allestedsnærværende kulturkrigskontroverser og holdt sit ego i ave. Sammenlignet med sin forgænger i embedet, Donald Trump, er præsident Biden nærmest usynlig og endda decideret kedelig. Netop det er med til at gøre Joe Biden effektiv som præsident. Men de næste 100 dage bliver uvægerligt vanskeligere end de første 100. Hvorfor kan du læse i en analyse i dagens Kristeligt Dagblad.

Mysteriet om Møllehaves børnebibel

Så skal det handle om noget af et mysterium. Når mere end 30.000 børn hvert år døbes i folkekirken, er der tradition for, at præster giver familierne en børnebibel. En af de mest populære af slagsen skulle eftersigende være skrevet af den folkekære præst Johannes Møllehave. Men har han overhovedet haft noget med bogen at gøre? Og ved præster, hvad det er, de går og deler ud til nye forældre? Det kan du blive klogere på i Kristeligt Dagblads podcast ”Tro Om”, hvor vært Philip Christoffersen hver uge dykker ned i en aktuel historie fra kirkelivet. Lyt med om mysteriet om børnebibelen ved at trykke her.

Gener skal tjekkes før graviditet

Det lyder som en science fiction-film, og man kan se for sig, at en mand og en kvinde bliver scannet af en robot, og måske lyser en lampe rødt, hvis den har opdaget en fejl i en genkode, som kan få fatale konsekvenser. Men det er ikke fantasi. I dag kan man – dog med en blodprøve - screene kommende forældres gener allerede inden graviditeten, og det børe være et tilbud, alle kan få, mener Dansk Selskab for Genetisk Medicin ifølge Berlingske. Screeningen skal klarlægge, om forældrene har risiko for at få børn med alvorlige arvelige og i nogle tilfælde livstruende lidelser. Forslaget får opbakning fra en række lægevidenskabelige selskaber, patientforeninger og politikere i Folketinget.

Der kommer færre kinesere

I Kina får de også børn. Men ikke så mange som før. Det store lands befolkning bliver lidt mindre. Det kommunistiske parti har længe været klar over, at befolkningstallet snart ville toppe og begynde at skrumpe, hvilket blandt andet er et resultat af landets et-barns-politik. Men udviklingen er gået hurtigere, end man regnede med, skriver The Economist. Landet har åbenbart nået toppen. I november afsluttede landet sin syvende tiårige folketælling, og planen var, at de ville fremlægge resultaterne i denne måned. Men det er ikke sket, måske på grund af de opsigtsvækkende resultater. Men tallene er blevet lækket, og passer de, er der tale om en bekymrende udvikling for landets ledelse.

Italiensk Crusoe vil blive på sin ø

De fleste kender bogen om Robinson Crusoe, der strander på en ø under et skibsforlis og forsøger at komme væk uden held. Den 82-årige italiener Mauro Morandi er derimod glad for sin ø. Den tidligere gymnastiklærer har i 32 år tilbragt en selvvalgt tilværelse som eneboer på øen Budelli. Men nu vil myndighederne have ham væk.

”Forskellige myndigheder har gennem tiden forsøgt at få mig væk fra øen, fordi jeg ikke passer ind i deres bureaukrati. Min eneste kærlighed er Budelli, og jeg vil fortsætte min kamp for at bliver her,” siger han til Kristeligt Dagblad, hvor du kan læse hele den utrolige historie om den italienske Robinson Crusoe.

