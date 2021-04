Kirken kritiserer forslag om mere kristendom i skolerne, nemt at svindle med coronapas, og rebelske kirkeklokker satte igang midt om natten

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Godmorgen. Vi fortsætter, hvor gårsdagens Morgensamling slap. I går præsenterede regeringen sit milliardudspil om fremtidens infrastruktur, der blandt andet vil sikre Danmark endnu en Limfjordsforbindelse og udvidelsen af en række motorveje. Og det har gjort sig bemærket i det forgangne døgn, hvor blandt andre støttepartierne har påpeget, at udspillet mangler at tage højde for den grønne omstilling og den kollektive trafik.

Dermed udstiller forslaget regeringens dilemma mellem at tilgodese de grønne ambitioner og et Danmark, der hænger bedre sammen. Den historie bringer Kristeligt Dagblad i dag.

DF-forslag om mere kristendom på skoleskemaet møder kritik – selv fra kirken

Vi bliver for en stund ved Christiansborg. For stod det til Dansk Folkeparti, var konfirmationsforberedelse obligatorisk i danske folkeskoler, imens gymnasiets religionsundervisning skulle ændre navn til “kristendomskundskab” og være et fast element på skoleskemaet alle tre år. Det står klart, efter partiet har præsenteret sit nye kulturudspil. Men forslaget vækker end ikke begejstring hos kirken selv. Ifølge Information, mener biskoppen over Københavns Stift, at sådanne tiltag ville bryde med den danske tradition for åndsfrihed.

Det er nemt at svindle med coronapasset

Og så til noget ganske andet. Det nåede ikke engang at være taget i brug en hel uge, før de første alarmklokker gik i gang. I går kunne DR fortælle, at et “gabende sikkerhedshul” gør det overraskende nemt at snyde med coronapasset, der ellers skulle sikre coronafri danskere adgang til dele af det genåbnede samfund. På sundhed.dk er det nemlig muligt at ændre såvel resultat som dato på et testsvar, og det betyder, at man med blot to klik kan forfalske både coronapas og lyntest.

Nyheden landede samme dag, som TV2 kunne fortælle, at både sundhed.dk og Falck har politianmeldt to hjemmesider, der hjælper danskere med at generere falske testresultater og coronapas. Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det “dybt forkasteligt” at omgå coronarestriktionerne ved dokumentforfalskning og forventer, at tilfældene vil blive straffet.

Retssagen om Floyds død spidser til

Mens coronapas-svindlerne herhjemme nu muligvis kan se frem til retsforfølgelse, vender Morgensamling blikket mod en anden retssag, der netop nu udfoldes under stor bevågenhed. Hvorvidt amerikaneren George Floyds død sidste forår var forårsaget af politibetjenten Derek Chauvin, der – som de verdensomspændende videooptagelser af den skæbnesvangre anholdelse har vist – pressede sit knæ mod Floyds hals, er en domstol i disse uger ved at tage stilling til. Og efter flere politibetjente de seneste dage har fortalt retten, at Chauvin under anholdelsen brød politiets regler for magtanvendelse, sagde lungespecialisten Martin Tobin i sin vidneforklaring i går, at det var mangel på ilt, der førte til Floyds hjertestop. Dermed afviste specialisten også forsvarsadvokatens påstand om, at det blandt andet var narkotika, som forårsagede dødsfaldet.

Optøjer i Belfast fortsætter

Imens mennesker over hele verden sidste forår demonstrerede som følge af netop George Floyds død, oplever også den nordirske hovedstad Belfast i disse dage demonstrationer og optøjer. Årsagen er dog en ganske anden, nemlig utilfredshed med resultaterne af Storbritanniens udtrædelse af EU, herunder de nye handelsbarrierer. Allerede i sidste uge begyndte urolighederne mellem proirske og probritiske grupper at tage til, og i aftes kastede demonstranterne benzinbomber og sten mod politiet. Urolighederne fordømmes fra både britisk og irsk hold og kaldes for de værste uroligheder i landet i årevis.

Kirkeklokker gik igang midt om natten

Fra postyrret i Nordirland til et andet postyr herhjemme. Der er måske et par trætte borgere i Helsingør, der glæder sig til at sove længe denne weekend. Natten til i går begyndte klokkerne i Helsingør Domkirke, Sct. Olai, nemlig at ringe. Klokken lidt over 1 satte klokkespillet igang af sig selv, og kort efter begyndte også telefonerne hos Nordsjællands politi at kime, idet mange borgere var blevet vækket af de uventede toner fra kirketårnet. Også kirkens sognepræst, Kirsten Winther, vågnede og satte i spurt mod kirken for at få situationen under kontrol. Det lykkedes først, da der blev slukket for strømmen efter tre kvarters godnatspil fra de rebelske kirkeklokker.

