Vaccinerester må ikke anvendes til nye doser, USA vil anerkende armensk folkedrab, og Mette Frederiksen er med til klimatopmøde

Der var masser flag i vinduet og på borde hos denne skribents lokale bager, der også er en café og derfor måtte åbne dørene for siddende gæster. Onsdag var på mange måder en festdag landet over, hvor danskere endelig kunne sætte sig på restauranter, barer og caféer igen.

Andre skyndte sig i kirke. For her må man efter seneste genåbning af landet også synge igen og samles flere. Derfor kunne man blandt andet finde kirkegængere til morgensang i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg i København, hvor menigheden nu har udsigt til gudstjenester i fuld længde med nadver fra søndag.

”Ja, selvom det også har været godt og næsten helt meditativt til morgenmusik, hvor man bare har skullet lytte, så er det dejligt at synge igen. Jeg havde næsten helt tårer i øjnene på et tidspunkt,” fortæller Gitte Juul Hansen, der var mødt frem i kirken, til Kristeligt Dagblad.

Helt ny podcast om tro og kirke

Det har været en lang og svær tid for de danske kirker. Kommunikationen fra kirkeministeriet har været rodet og uklar under corona-pandemien, mener mange i folkekirken. Henrik Højlund er langt fra den eneste danske præst, der har været både forvirret og frustreret det seneste års tid.

I Kristeligt Dagblads nye podcast "Tro Om" er præsten den første gæst hos vært og journalist Philip Christoffersen. De taler om ét års frustrationer, og hvad coronapandemien har afsløret om kirkens selvforståelse og rolle i samfundet. ”Tro om” vender tilbage hver torsdag, hvor en ny gæst går bag om et aktuelt emne fra kirkens og troens verden. Find den nye podcast her.

Må ikke blande Pfizer-rester

Danmark er blevet mere normal igen, men der er stadig et stykke vej til fuld genåbning, og det kræver, at flere er vaccinerede. Derfor er der brug for alle de vacciner, vi kan få fra Pfizer-Biontech , nu når AstraZeneca er suspenderet. Men rundt omkring på landets vaccinationscentre må man smide rester af vaccinedoser fra Pfizer-Biontech ud, selvom de faktisk kan bruges. Ifølge reglerne må man ikke blande rester fra forskellige doser og lave en ekstra dose. Men der er brug for hver en dråbe, påpeger Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland, over for DR’s Radioavisen. Han har derfor kontaktet Lægemiddelstyrelsen samt Sundhedsstyrelsen for at få lavet reglerne om. Alene i Randers vurderes det, at man kan vaccinere 70 ekstra personer om dagen med indsamlede rester.

Mette Frederiksen med til Bidens klimatopmøde

Morgensamling vender blikket mod USA, hvor præsident Joe Biden – modsat sin forgænger – vil gøre noget ved klimaet. Han har inviteret 40 lande, herunder Ruslands leder, Vladimir Putin, til klimatopmøde, som indledes i dag og streames live til offentligheden. Topmødet vil blandt andet tage afsæt i de økonomiske fordele ved en stærkere klimaindsats. Samtidig skal topmødet ses som en milepæl på vejen til FN's klimakonference COP26, der finder sted i november i Glasgow. Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt de inviterede og udtaler, at USA med topmødet nu for alvor melder sig tilbage ind i klimakampen. Det er ekstremt vigtigt, for det er med til at drive dagsordenen fremad på globalt plan, siger hun i en pressemeddelelse ifølge Berlingske.

USA vil anerkende armensk folkedrab

Vi bliver i Washington, for nu vil USA tage et vigtigt og symbolsk skridt i forhold til den armenske nations historie. Præsident Joe Biden forventes nemlig formelt at anerkende det armenske folkemord udført af det ottomanske rige under Første Verdenskrig. Det er en hændelse, som har været omdiskuteret, og mange lange – herunder Danmark – har tøvet med at anerkende massakren på millioner af armenere i perioden. Biden har under sit kandidatur til embedet talt om denne anerkendelse, som dog vil kunne gøre relationen til Tyrkiet endnu mere kompliceret, skriver den britiske avis The Guardian. Armensk-amerikanske aktivister har lagt pres på Det Hvide Hus for at få anerkendelsen gennemført inden markeringen af folkedrabet på lørdag.

Loft over anbragte børn på kostskoler

En af ugens store historier handler om kost-, fri- og privatskoler. Der skal være et loft over, hvor mange anbragte børn, disse steder må tage imod. Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Udmeldingen kommer, efter P1 Dokumentar i podcastserien ”Kostskolen” har afsløret, at der var vold, mobning, selvmordsforsøg og seksuelle krænkelser blandt eleverne på Havregården Kostskole i Gilleleje. Det må ikke ske igen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til DR. Hun vil indføre et loft, så skolerne maksimalt kan have otte anbragte børn ad gangen. DR har tidligere fortalt, at hele 94 procent af børnene på Havregården i 2017, ifølge tal fra Socialministeriet, var registreret som udsatte. Men forslaget møder kritik fra interesseorganisationen Danmarks Private Skoler. Her mener formand Karsten Suhr, at et anbringelsesloft vil betyde, at mange skoler må lukke.

Rapport om adopterede børn fra Chile

Det kommer til handle lidt mere om børn i Morgensamling, og denne gang om børn fra Chile, der er endt i Danmark, en sag som Kristeligt Dagblad har skrevet om i en serie. En ny rapport kaster mere lys over sagen. Det kan nemlig ikke afvises, at børn, der er blevet adopteret fra Chile til Danmark i årene 1978 til 1988, er kommet hertil på et ulovligt grundlag. Det konkluderer Ankestyrelsen i en rapport, der offentliggøres i dag, skriver Kristeligt Dagblad.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at børnenes fødselsattester i flere tilfælde er ufuldstændige. At en kontaktperson, der hjalp det danske adoptionsbureau med formidlingen, er under strafferetlig efterforskning i Chile. At økonomisk underslæb ikke kan udelukkes. At nogle børn har været bestemt til at skulle rejse til Danmark, inden de reelt havde en adoptionsfamilie. Og at det ikke er sikkert, at de biologiske forældre ”var klar over, at deres samtykke blev givet med henblik på adoption”.

Nu kan man bede en bøn på Facebook

Under corona har der været et nyt behov for at opleve fællesskab og håb. Derfor har Facebook nu lavet en mulighed på deres platform, hvor man kan oprette og deltage i en opfordring til en bøn. Det skriver Religion News. Den nye mulighed er ved at blive testet i USA, oplyser Facebook. Tanken er blandt andet, at man kan markere, at man har bedt for en anden brugers opslag. Ideen opstod ud fra den mange alternative måder, som brugere af det sociale medie har fundet hinanden under coronakrisen.

”Vi vil gerne gøre det muligt at skabe et fællesskab for verdens største fællesskab: de troende,” udtaler Facebook. Det sociale medie oplevede under påsken og den jødiske pesach i 2020 det højeste antal samtaler på video over Facebook. Det sociale medie meddeler desuden, at man vil undersøge flere muligheder for at støtte fælleskaber omkring tro og spiritualitet.

