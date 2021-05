Derfor må Naser Khader kalde Khankan en klynkende islamist, miljøminister på hemmelig uglemission, og vil domstolene redde klimaet?

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Er Danmark ved at skyde sig selv i foden?

Regeringens egne jurister har rakt hånden i vejret – de vil gerne sige noget om Danmarks asylpolitik. Og hos De Radikale taler retsordfører Kristian Hegaard om "fatale konsekvenser".

Regeringens planer om at sende asylsøgere til et tredjeland kan koste Danmark landets plads i det fælles europæiske asylsamarbejde, fastslår juristerne. Kristian Hegaard (RV) frygter de konsekvenser, det kan have, hvis Danmark ikke længere kan udsende asylansøgere til andre EU-lande.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tager det dog afslappet, for det hele er en "hypotetisk diskussion", som han ikke tror vil blive et problem i virkeligheden, siger han til Berlingske.

Teolog ville være præst, men biskop nægtede

I går fortalte Kristeligt Dagblad og Morgensamling, hvordan der efter Flemming Pless-sagen vil komme flere kirkelige krænkelsessager frem i lyset. En af dem handler om en teolog, som blev nægtet ordination, da det kom biskoppen for øre, at han havde misbrugt sin stilling som frivillig i en kirkelig rådgivningstjeneste. Manden havde indledt et forhold til en sårbar kvinde, og han erkender gennem sin bisidder at have brudt reglerne ved at gøre tilnærmelser til en bruger af tjenesten – og altså et menneske i nød.

Kvinden har følt sig misbrugt og truet af teologen, og en anden, unavngiven person skulle have ladet biskoppen, Peter Birch fra Helsingør Stift, vide, at manden ligeledes har udnyttet rådgivnings-tjenesten til at få seksuel kontakt med ”adskillige kvinder”.

Teologens bisidder, retsteolog Kristine Garde, skriver i et debatindlæg, at han er offer for en tvivlsom og problematisk håndteret dekorumsag.

Kan domstolene redde klimaet?

Yngre generationer og klimaaktivister er vist ved at være trætte af at demonstrere og skolestrejke. I stedet er de begyndt at gå rettens vej – og de vinder. For eksempel kan man i Zetland i dag læse om en historisk sag fra Holland, hvor en domstol for første gang har tvunget et privat selskab, oliegiganten Shell, til at skære i sine CO2-udledninger. Sagsøgerne mente, at oliegiganternes forretninger udgør en trussel mod landets indbyggere, fordi de bidrager til klimaforandringerne. Og det fik de ret i. Nu skal Shell skære hele 45 procent af sin CO2-udledning inden år 2030.

Et lignende rap over fingrende fik også den Hollandske regering for et par år siden, da den af retten blev beordret til at hæve sine klimamål, fordi klimaforandringerne også dengang udgjorde en trussel mod borgerne, som staten er forpligtet til at beskytte dem imod.

Det er i øvrigt heller ikke mange uger siden, at den tyske forfatningsdomstol gav unge aktivister ret i, at Tysklands klimatiltag forbød sig mod fremtidige generationers frihed til selvbestemmelse ved ikke at være ambitiøse nok.

Naser Khader må gerne kalde Khankan en klynkende islamist

Apropos domstole, så besluttede den danske højesteret i går, at folketingsmedlem Naser Khader (K) ikke skal straffes for at sige æreskrænkende ting om den kvindelige imam og debattør Sherin Khankan.

Sherin Khankan havde anklaget Naser Khader for injurier og magtmisbrug gennem en lækket mail og et Facebook-opslag, hvori han blandt andet kalder hende islamist, løgnagtig, klynkende og manipulerende, samt skriver, at hun går ind for piskeslag som straf for utroskab. I dommen noterer Højesteret sig, at Khader havde et tilstrækkeligt faktuelt grundlag til støtte for sine udsagn om Sherin Khankan, og at selvom det var ærekrænkende, så har Khader som medlem af Folketinget "en særlig vidtgående ytringsfrihed". Da Sherin Khankan som imam, forfatter og debattør er en meget offentlig person, må hun ligeledes kunnr tåle kritik, lød det. Altså opsummeret: Ytringsfrihed over omdømme.

Hemmelige uglemissioner

I dag skal miljøminister Lea Wermelin (S) besøge et af Danmarks sidste levedygtige kirkeuglepar et sted i Himmerland. Interessen for uglerne er stor, men behovet for at beskytte den truede fugl større, så missionen er så hemmelig, at man ikke røber adressen med kirkeugleparret og de fem unger.

En redningsaktion står til at koste tre millioner kroner over fem år, men hvor meget miljøministeren vil støtte med, holder hun ligeledes for sig selv, skriver Kristeligt Dagblad.

Formand for Kirkeuglegruppen Henrik Bertelsen er utrolig glad for den politiske bevågenhed, for, som han siger, hvis samfundet ikke bakker op om indsatsen, "skal vi da ikke holde liv i den lille dovne ugle.” For kirkeuglen bevæger sig ikke så meget rundt. Men fin er den.

Genopbygningen i Israel og Gaza

Liv skal der også til i byen Akko i det nordlige Israel. I dag er det en uge siden, at en våbenhvile mellem Hamas og Israel trådte i kraft, og DR har besøgt restaurantejeren Uri Yirmias. Han tror stadig på sameksistens i Israel, selvom hans restaurant er blevet brændt ned. For Uri Yirmias skal hverdagen ikke længere handle om ødelæggelse og konflikter, men om ikke at give op. Han åbner sin restaurant i midlertidige lokaler, mens den raserede og udbrændte restaurant bygges op igen.

"Al min vrede, had og selvmedlidenhed skal skubbes til side, så jeg kan åbne stedet igen, så hurtigt som muligt," siger han.

Ingen kvaler, skatteborgerne betaler!

Vrede finder man også i Finland omend på grund af noget helt andet. Statsminister Sanna Marin fra det finske socialdemokrati spiser morgenmad til en værdi af cirka 2200 danske kroner om måneden på skatteborgernes regning, og dét er de ikke glade for at finde ud af. Sagen er blevet døbt "Morgenmads-gate", og ifølge den finske avis Iltalehti har den finske regering hemmeligstemplet madordningen, herunder kvitteringer fra indkøb, med henvisning til, at det hører under statsministerens privatliv. Den finske skatteforvaltning siger, at Sanna Marin skal betale skat af sin morgenmad. Til det siger den 35-årige statsminister, at hun ikke er færdig med sin selvangivelse endnu, skriver ritzau.

Knald på genåbningen

Og nu vi er ved det lettere opsigtsvækkende, skal vi lige runde medieverdenen. En reportage fra radioprogrammet "Radio4 morgen" har fået mediefolk til at reflektere over, hvor langt man skal og må gå for at give læsere og lyttere indblik i verdener, de måske ikke ved så meget om. Efter mange måneders nedlukning har også swingerklubber fået lov at åbne igen. Den engagerede journalist, der var sendt afsted på reportage, mente ikke, at hun ville kunne få det fulde overblik, hvis hun blot stod i baren og så på, siger hun til TV 2. Derfor besluttede hun sig for selv at have sex med klubbens medlemmer og lave sin reportage imens.

Til Jyllands-Posten siger Radio4s programchef, Tina Kragelund, at det er godt med nytænkende indslag, der kan "udfordre lytterne".

Du kan selv blive udfordret her, hvis du tør. Rigtig god weekend.

