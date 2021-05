Biden lokker vaccineskeptikere med øl, religion fylder i folketingssalen, og Søren Ryge stedfortræder er fundet

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.

Smilet var bredt, og tommelfingeren vendte opad, da Skotlands førsteminister Nicola Sturgeon og hendes Scottish National Party (SNP) sikrede sig en ”jordskredssejr”, som den skotske avis Herald on Sunday kaldte det. Stemmerne fra det britiske valg i torsdags var talt op sent lørdag aften, og her stod det klart, at SNP sammen med partiet De Grønne havde et solidt flertal for ønsket om et selvstændigt Skotland. Sammen kan partierne kræve en folkeafstemning om, hvorvidt Skotland én gang for alle skal melde sig ud af unionen. James Mitchell, professor ved Edinburgh University, fortæller til Dagbladet Information, at det vil være et ”et kæmpe sats”, fordi splittelsesspørgsmålet er så enormt.

Tilbage i 2014 fandt en lignende folkeafstemning sted. Her mente 55 procent af skotterne, at de skulle blive i unionen. En potentielt kommende folkeafstemning ligger derfor ganske tæt på den foregående. Det interessante bliver også, om Boris Johnson vil forsøge at blokere SNP og De Grønnes ambitioner om selvstændighed ved domstolene, som den engelske statskundskabsprofessor Tim Bale fra Queen Mary University i London spår i dagens Kristeligt Dagblad. Ønsker du i øvrigt at vide lidt mere om, hvem denne Nicola Sturgeon egentlig er, så bør du læse portrættet af førsteministeren og hendes eksterne sejre og interne kampe i mediet The Atlantic.

Religion er på dagsordenen i folketingssalen

Morgensamling flyver fra førsteministerens residens Bute House til Folketinget herhjemme, hvor beslutningsforslag om religion har kronede dage. Lene Kühle, der er professor mso på afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet, forklarer overfor Kristeligt Dagblad, at politikere i dag fremsætter flere beslutningsforslag om religion til regeringen end tidligere. Fra 1988 til 2018 var der således 78 beslutningsforslag. Men de seneste tre år har der været hele 35. det vil sige knap 12 beslutningsforslag om religion i gennemsnit om året mod knap tre i den tidligere opgjorte periode. Ifølge lektor Brian Arly Jacobsen, der forsker i religion og politik på Københavns Universitet, er de mange spørgsmål om religion forskellige, men de handler ofte om islam, danske værdier, og hvad Danmark skal stå for.

Ansøgninger renset for alder, køn og etnicitet

Mens fokus på enkelte grupper i samfundet angiveligt vokser, har Kvinfo taget skeen i den anden hånd for fjerne eventuelle stigma og forudindtagetheder i forbindelse med jobansættelser. I et eksperiment, som Zetland beskriver, havde videnscentret indkaldt seks personer til en såkaldt blind rekruttering, hvor de forud for jobsamtalerne ikke kendte ansøgernes navne, køn og etniciteter. Med eksperimentet ville Kvinfo minimere den såkaldt Rip-Rap-Rup-effekt, hvor arbejdsgivere ubevidst har tendens til at hyre folk, der ligner dem selv og resten af flokken – i stedet for udelukkende at fokusere på det angiveligt vigtigste i den sammenhæng; personernes kvalifikationer.

Gratis øl som vaccine-gulerod

Med coronapasset i hånden forlader Morgensamling Kongeriget Danmark og tager til USA for at drikke en øl i det trumpske USA. I landområder, som Donlald Trump vandt ved præsidentvalget, er vaccinemodstanden nemlig særligt høj, skriver Berlingske. En måling fra Monmouth University og Quinnipiac University konkluderer, at kun hver 20. demokratiske vælger ikke ønsker en vaccine, men at næsten halvdelen af de republikanske ikke ønsker en vaccine. Løsningen på vaccinemodstanden er ifølge Bidens administration flere forskellige strategier. Det indebærer blandt andet, at man kan blive vaccineret hos sin egen læge, fordi vaccineskeptikerne stoler mere på deres læge en end ukendt person i et massevaccinationscenter. Men det indbefatter også en gratis øl, som Biden-administrationen brugte som gulerod i torsdags i Washington, D.C.

Bidens nadver kan blive et politisk våben

Biden har ikke kun vaccinemodvillighed at tænke på. Som tidligere beskrevet i Kristeligt Dagblad kan præsidentens syn på abort ende med, at den katolske kirke som straf fratager ham retten til nadver. Men Ifølge nyhedsbureauet APer der blandt to biskopper stor uenighed om, hvorvidt det er en god idé. Den ene, biskop Robert McElroy i San Diego, mener, at det kan ”medføre ufatteligt destruktive konsekvenser” at udfærdige et dokument, der kan fratage præsidentens ret til nadver. Et sådan dokument kan blive et politisk våben, pointerer han. Den anden, ærkebiskop Salvatore Cordileone i San Francisco, mener, at det er den katolske kirkes pligt at rette katolikker, der fejlagtigt og undertiden stædigt fremmer abort. Hvis afstemningen bliver en realitet vil den finde sted på biskoppernes nationale forsamling den 16. juni.

De nye jødestjerner skal forbydes

Morgensamling vender atter snuden hjemad - dog med mellemlanding i Tyskland. For også her viser vaccinemodstanden sit demonstrative ansigt. Vaccineskeptiske demonstranter har gennem flere måneder i Tyskland båret jødestjerner på tøjet, men i stedet for ordet ”Jude” står der nu ”Ungeimpft” – altså uvaccineret. Det har nu fået den tyske antisemitismekommissær Felix Klein til at opfordrer myndighederne til at stoppe og forbyde demonstranter, der bærer stjernen – som man eksempelvis har gjort i München, skriver BBC. Lignende jødestjerner er også blevet set i London. I et tweet skriver folkene bag Auschwitz Memorial om de britiske jødestjerner: ”Instrumentalisering af tragedien for jøder, der led, blev ydmyget, markeret med en gul stjerne og til sidst isoleret i ghettoer og myrdet under holocaust, for at argumentere mod vaccination, der redder menneskeliv, er et trist symptom på moralsk og intellektuel tilbagegang.”

Søren Ryge sender stafetten videre

Og så er vi endelig tilbage i Danmark. Den folkekære Søren Ryge, der i over et kvart århundrede har lavet livsstilsprogrammer fra sin have på Djursland sagde - som beskrevet i Kristeligt Dagblad sidste år - farvel og tak. Men nu har man fundet hans stedfortræder. Navnebroderen Søren Vester, der er kendt fra programmet ’Hus til Halsen’ skal med det nye DR-program 'Søren Vesters Have' forsøge at gå i Ryges fodspor og være i Ryges sko. Men som Søren Vester siger til Ekstrabladet: ”Det kan man ikke, det er en skostørrelse 70.” Programmet har premiere den 27. maj.

