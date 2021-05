Socialdemokratiet revner indefra, kvinder føder med virtual reality, og forskellige trosretninger hjælper Indien

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

”En formidler af Guds nåde”. ”Ordets mester”. ”Han skrev sig ind i mange hjem”. Mange af dagens avisforsider er mærket af præsten og forfatteren Johannes Møllehaves død i går. Kristeligt Dagblad og Morgensamling vil gerne fremhæve følgende citat fra Møllehave, der optræder i Ole Sønnichsens ”Møllehave: Jagten på lyset og herligheden”: "Jo ældre jeg er blevet, jo mere forstår jeg, at der er noget, der venter. Du er ikke i Paradiset, men du er tæt på at være ved grænsen." Og lad os så mindes ham med ét lille minuts klukkende latter. Ordekvilibristen skriver nemlig i sin bog "Glædestårer", at følgende samtale fra et værtshus, er den mest udtømmende ordveksling, han nogensinde har overværet. En mand sidder ifølge Møllehave ved et bord, bag et batteri af 30 bajere, der alle er tomme. En anden mand kommer ind og ser opstillingen og siger: ”Nå, for helvede”. Manden bag øllerne svarer med grødet stemme og et skuldertræk: ”Ja, hva’ fa’en.” Således opmuntret. Godmorgen!

20 palæstinensere mistede livet

Morgensamling springer fluks til en tragisk nyhed, der også tog overskrifter i går. Konflikten mellem palæstinensiske oprørsgrupper, det israelske politi og ultraortodokse jøder nåede kogepunktet foran al-Aqsa Moskéen i Jerusalem. Gazastribens Hamas gjorde det klart, at de ville sende raketter afsted mod Jerusalem klokken 17.00, og at det israelske politi skulle fjerne sig fra blandt andet området omkring moskéen. Senere responderede Israel med et gengældelsesangreb, der ifølge The New York Times kostede 20 palæstinensere livet – ni af de omkomne var børn, oplyser sundhedsmyndighederne ifølge avisen. Det er de mest alvorlige sammenstød mellem Israel og Hamas siden 2017, skriver nyhedsbureauet Ritzau. Allan Sørensen, Kristeligt Dagblads mellemøstkorrespondent, giver i en nyhedsanalyse en forklaring på, hvorfor de pludselige angreb sker netop nu – og hvad der egentlig lægger til grund for dem. Allan Sørensen skriver også om, hvordan de israelske soldater føler sig overset, og at en reformpakke, der skal tilgodese israelske veteraner, først kom i stand, efter at en soldat i protest satte ild til sig selv foran hærens afdeling for rehabilitering.

Glansbilledet krakelerer

Udlændingepolitik er sjældent noget, der skaber popularitet over hele linjen. Sådan er det også herhjemme. Berlingskes samfundsredaktør Bent Winther skriver i en politisk analyse, at statsminister Mette Frederiksen på kort tid har rykket Socialdemokratiet så langt til højre i udlændingepolitikken, at partifællerne har svært ved at følge med. Det kommer til udtryk ved, at lokale partiforeninger offentligt udtrykker deres bekymring ved, at regeringen eksempelvis ikke kan hente danske børn hjem fra Syriens fangelejre. Ifølge en analyse af TV 2’s politiske redaktør Hans Redder er glansbilledet af et forenet parti, der har hersket siden formandsskiftet i 2015, ved at krakelere. Og det vil ifølge Redder være forkert at ”ignorere disse første eksempler på sprækker i Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse.”

Galoperende veer på en dejlig strand

Det nytter formentligt intet, hvis Mette Frederiksen skulle få den idé at anvende VR-briller til at lukke virkeligheden ude. Men virtual reality kan hjælpe andre kvinder, der går gennem en smertefuld tid. Hen over tre måneder i efteråret prøvede 35 gravide og fødende VR-briller på fødeafdelingen i Viborg, skriver DR. Brillerne, der skaber en virtuel virkelighed for dem, som bærer dem, kan nemlig lindre smerter før og under fødsler. 33-årige Nanna Johansen prøvede brillerne, da hun skulle føde sit fjerde barn. Og selvom hun fysisk var på fødeafdelingen i Viborg med eskalerende veer, var hendes bevidsthed på en strand med blå bølgeskvulp, kvidrende fugle og et knitrende bål.

Højre- og venstrefløjen mødes

Morgensamling er ikke helt færdig med udlændingepolitik. For fuldkommen uenighed er der trods alt ikke. Ifølge Dagbladet Information vil et bredt flertal fjerne en bestemmelse i Udlændingeloven, der fratager børnenes opholdstilladelse efter tre måneders genopdragelsesrejse til udlandet; et forslag, der oprindeligt blev stillet af Enhedslisten. Højst usædvanligt var således regeringen, Venstre, De Konservative, SF, De Radikale og altså Enhedslisten helt enige. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) påpeger dog over for avisen, at børn og unge, der sendes på genopdragelsesrejse, fortsat risikerer at miste deres danske opholdstilladelse efter seks til 12 måneder, selv om "tremånedersreglen" fjernes.

Forskellige trosretninger mødes også

Landet med knap 1,4 milliarder indbyggere står, som tidligere beskrevet i Kristeligt Dagblad, i sin hidtil sværeste coronakrise. Flere tusinde mennesker dør hver eneste dag i Indien. Krematorierne kører på højtryk. Administrerende direktør for en Mærsk-ejet havneterminal i Indien, Jakob Friis Sørensen, fortalte til Kristeligt Dagblad den 1. maj, at lokale spørger, om man kan få brænde, så døde kan kremeres. Og BBC kunne forleden fortælle, at flere lig var skyllet op på bredden langs den hellige flod Ganges. Situationen er i dén grad alvorlig. Derfor er frivillige muslimer, sikhere og hinduer på tværs USA gået sammen om at hjælpe det enorme land, der presset helt i knæ. Det har indtil videre resulteret i, at der blevet rejst flere millioner dollars til velgørenhed, og at mange hundrede iltflasker og andet hospitalsudstyr er blevet pakket og sendt til de overrendte indiske hospitalerm skriver nyhedsbureauet AP.

En promille på 0,5 i ét år

Indledningsvis var Morgensamling på værtshus med Møllehave. Og vi runder af i lidt samme boldgade. Den Oscar-vindende film ”Druk” har nemlig fået mange til at tænke sig om. I Kristeligt Dagblad har debatten eksempelvis handlet om, at filmen er et paradoks i dansk alkoholkultur, og at den udstiller de unges triste europarekord. Mediet Videnskab.dk tager et helt andet take på filmen. Sammen med to eksperter satte de sig for at finde ud, hvad der rent faktisk ville ske i kroppen, hvis man forsøgte at opretholde en promille på 0,5 gennem henholdsvis 1, 30 og 365 dage. Resultatet er, skriver mediet, efter ét år: ”For nyligt slæbte din søster dig til et helbredstjek ved lægen, som konstaterede, at dine levertal var langt oppe i det røde felt, dit niveau af D-vitamin til rotterne, blodtrykket så højt at det fløjtede ud af ørerne, og din kort- og langtidshukommelse hullet som en gammel sok.”

