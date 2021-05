Vatikanet hjælper Biden, private aktører går imod vaccine-tilvalgsordning, og nu kommer "børnene først"

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

En frivillig ordning med de skrottede vacciner fra Astra-Zeneca og Johnson & Johnson er ”klart realistisk”. Sådan faldt ordene fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på corona-pressemødet i mandags, skriver Berlingske. Men allerede nu møder ambitionen om at give flere stik i skuldrene på den danske befolkning modstand. I en anden artikel i samme avis afviser private firmaer nemlig at stå for Astra-Zeneca-vaccinationen. Et af disse firmaer er Danske Lægers Vaccinations Service, og her gør direktøren det klokkeklart, at de ”ikke finder det lægefagligt forsvarligt at vaccinere med Astra-Zeneca under de givne omstændigheder.” Ifølge Politiken vil danskere - hvis alt går efter planen - kunne få et stik fra en af de to omstridte vacciner den 20. maj. Avisen fremhæver et igangværende forskningsstudie, der indikerer, at vaccinerede med Astra-Zeneca kan opleve blodpladeforstyrrelser. Da Johnson & Johnson-vaccinen er baseret på samme teknologi, støtter Dansk Selskab for Almen Medicin umiddelbart heller ikke dén frivillige tilvalgsordning. De vil formentlig fraråde begge vacciner, skriver avisen videre.

De røde revner bliver udtalte

Morgensamling beskrev i går, hvordan Socialdemokratiet slår revner indefra. Hen over natten er de omtalte revner kun blevet mere udtalte. Det sker, efter Politiken er kommet i besiddelse af et brev, der sender kras kritik mod den kompromisløse linje i regeringens udlændinge- og integrationspolitik. Brevet er underskrevet af 24 socialdemokrater, hvoraf flere er valgt ind for partiets i by- og regionsråd. Brevet er det seneste af nu flere eksempler på kritisk røst fra baglandet. Kritikken handler især om, at regeringen ikke kan – eller vil – hente danske børn hjem fra Syriens lejre samt regeringens opsigtsvækkende aftale med Rwanda, der kan bane vej for at rykke et dansk modtagecenter for asylansøgere til det afrikanske land. I en analyse af Kristeligt Dagblads politiske redaktør, Henrik Hoffmann-Hansen, står det da også klart, at den hårde udlændingepolitik kan ende med at blive en sten i skoen for Socialdemokratiet frem mod kommunalvalget i november.

Nu kommer ”børnene først”

Morgensamling holder fast i regeringen lidt endnu. For alt er imidlertid ikke kun vaccinestrategi-kritik og udlændingepolitik-hug. I går landede regeringen en bred aftale om anbringelser med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. Men modsat regeringens oprindelige ønske om, at flere børn skulle bortadopteres og tvangsfjernes – som statsminister Mette Frederiksen (S) omtalte i sin nytårstale 1. januar 2020 - fokuseres der i den nye aftale på forebyggelse hos udsatte familier og bedre hjælp til udsatte børn. Det skriver Altinget.

En ny krig er uundgåelig

Der er også sket en markant udvikling i den højspændte Israel-Palæstina-konflikt, som Morgensamling beskrev i går. Ifølge den britiske avis The Guardian er der ikke længere tale om 20 omkomne – men 31. To af disse var israelere, og det har nu fået Israels premierminister Benjamin Netanyahu til at advare om endnu flere luftangreb på den i forvejen sønderbombede Hamas-styrede enklave, Gaza. Helt konkret sagde Netanyahu, at Hamas ”kommer til at betale en høj pris for deres krigsførelse.” Tidligere i går meddelte Hamas’ leder, Ismail Haniyeh, ifølge avisen, at Gaza vil fortsætte angrebene, indtil alle former for israelsk aggression målrettet al-Aqsa Moskéen og det palæstinensiske folk i Jerusalem er stoppet. Ifølge Kristeligt Dagblads mellemøstkorrespondent Allan Sørensen peger alt på en ny Gaza-krig, hvor 5000 israelske soldater allerede er kørt i stilling.

Vatikanet kommer Biden til undsætning

Vatikanet er også kampklar og har kørt nye stemmer i stilling. Disputten handler, som tidligere forklaret i Kristeligt Dagblad, om, at flere højtstående profiler i den katolske kirke i USA vil fratage Joe Bidens ret til nadver på grund af præsidentens syn på abort. Men nu opfordrer Vatikanet altså de amerikanske biskopper til at sænke stridsøksen en kende. Lederen af Vatikanets troskongregation, kardinal Luis Ladaria Ferrer, skriver i et brev til USA’s biskopper, at den voksende uenighed om emnet i sidste ende ville kunne skade den katolske kirke i USA. Det skriver det amerikanske medie NPR.

Finansmedie har rod i finanserne

Morgensamling er så småt ved vejs ende. Men inden, vi når til dagens allersidste historie om en dinosaur på en motorvej, slår vi et smut forbi et medie, der ynder at kulegrave andre virksomheders regnskaber. Dagbladet Børsen er nemlig blevet politianmeldt af Slots- og Kulturstyrelsen for mulig svindel med coronakompensation, skriver nyhedsbureauet Ritzau. En whistleblower gjorde den øverste ledelse opmærksom på det mulige problem. Det mundede ud i en advokatundersøgelse, der nu har konkluderet, at der er blevet manipuleret med annonceindtægter for 51.000 kroner på avisen. De fire implicerede medarbejdere fik ifølge chefredaktør Bjarne Corydon ikke selv noget ud svindelnummeret - og de har alle tirsdag forladt deres stillinger.

Fortidskæmpe spottet på motorvej

Den planteædende dinosaur parasaurolophus levede på Jorden for omkring 76-73 millioner år siden. Men tidligere på ugen kunne man se den tonstunge og 10 meter lange kleppert i fuld galop på motorvejen nede omkring Tønder. Givskud Zoo holdt nemlig en auktion i sidste uge, hvor tre dinosaurer i størrelsesforhold én til én var til salg. Jonna Nielsen bød 37.000 kroner for den enorme planteæder, der mandag blev fragtet på ladet af en lastbil fra Givskud Zoo til hendes egen butik i Tønder, hvor den skal fungere som blikfang. Og det må man sige, at den gør. Selv udbrød butiksejeren, da hun så fortidskæmpen foran forretningen: ”Det er sindssygt. Det er for vildt det her.” Hos TV Syd kan man se, hvordan dinosaur-transporten forløb.

Morgensamling holder fri i morgen og ønsker dig derfor på forhånd en rigtig god Kristi himmelfartsdag. Vi er tilbage med de vigtigste nyheder om tro, etik og eksistens på fredag. Vi ses.

