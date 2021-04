Første vaccine mod kræft, dansk pige i Syrien kan hentes hjem, og aborterede fostre venter længe på gravplads

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Velkommen til ugens sidste Morgensamling. Vi lægger ud med at se på nogle historier om medicin, der hjælper os mennesker mod nogle dødbringende sygdomme som covid-19 og kræft. Den mest presserende af slagsen er dog covid-19, men vaccinerne viser sig også at være farlig for nogle få.

I Danmark er AstraZeneca blevet suspenderet på grund af efterfølgende blodpropper. I Storbritannien ser de anderledes på sagen og fortsætter med at stikke med denne vaccine, og her har man registreret 32 dødsfald efter blodpropper, hvilket svarer til 0,0001 procent af de vaccinerede. Det oplyser den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, ifølge britiske BBC. Tallene er opgjort til 14. april. Frem til den periode har 21,2 millioner mennesker fået første stik med vaccinen. På baggrund af den igangværende evaluering forbliver anbefalingen, at fordelene ved vaccinen opvejer risiciene for lange de fleste, udtaler MHRA.

Ingen influenzaepidemi i Tyskland

Vi springer over Den Engelske Kanal til Tyskland. For her har coronarestriktioner og vaccinationer betydet et fald i antal influenzavirus-tilfælde. Faktisk så stort et fald, at kun omkring 500 tyskere blev inficeret med influenzavirus om vinteren. I den forrige influenzasæson blev 180.000 mennesker syge. Dermed nærmer man sig den mildeste influenzasæson siden 1992, skriver det tyske medie Frankurter Allgemeine. Samme billede viser sig i mange lande, herunder i Danmark.

Første vaccine mod kræft

Vi holder lige fast i vores evne til at bekæmpe sygdomme med nåle og endda kræft. En ny, stor dansk undersøgelse kan nu konkludere, at HPV-vaccinen ikke bare mindsker risikoen for forstadierne til kræft, men at den faktisk mindsker risikoen for helt at få livmoderhalskræft med 86 procent, så man på sigt helt kan vinke farvel til sygdommen. Det skriver DR. Hvert år får cirka 370 kvinder i gennemsnit livmoderhalskræft, og ud af dem dør cirka 100. Uden HPV-infektioner er der ingen livmoderhalskræft, påpeger professor og kræftforsker Susanne Krüger Kjær, der er kvinden bag undersøgelsen.

Dansk gennembud i fertilitetsbehandling

Morgensamling ser på nyhedsbrevets sidste sundhedshistorie, som handler om børn og et dansk gennembrud, der kan få global betydning for menneskeheden. Børn vil de fleste stadig gerne have, men mange har svært ved det og må gå i fertilitetsbehandling. Det skønnes, at 15 procent af alle par i verden har problemer med at få børn. Det skyldes blandt andet mandens reproduktionsevne, faktisk i mellem 30 og 50 procent af tilfældene. Og indtil videre har det ikke været muligt at gøre noget ved den dårlige sædkvalitet. Et dansk forskerhold fra Rigshospitalet har gjort noget ved det problem, skriver Weekendavisen.

Sammen med forskere fra Harvard University publicerer de i dag deres resultater i tidsskriftet Nature Communica­tions, og de præsenterer en ny behandling for mandlig infertilitet. Forskerne viser som de første i verden, at et lægemiddel, der normalt benyttes mod knogleskørhed, også øger antallet af bevægelige sædceller hos mænd med lav sædkvalitet. Potentielt vil opdagelsen kunne forbedre sædkvaliteten hos 40-60 procent af de infertile mænd i verden og dermed markant øge deres chance for at få et barn.

Aborterede fostre venter flere måneder på gravplads

Vi bliver dog lidt i samme verden, dog med en mere trist baggrund. For det er desværre ikke alle fostre, der når at blive til sunde, levende børn. Nogle oplever sene aborter. Før i tiden lod forældre hospitalet skille sig af med fostret. Men det vælger meget få i dag. De fleste sene aborter får en gravplads på en kirkegård, men ofte venter fostrene i måneder i kapellet på nedgravning, og det kan være svært for forældrene, lyder det i dagens Kristeligt Dagblad.

I foreningen Forældre og Sorg ønsker direktør Birgitte Horsten, at man får fælles retningslinjer for håndtering af de aborterede fostre. ”Man bør sikre sig, at forældrene er informerede og ved, hvor længe fostrene ligger. Derudover undrer vi os over, at der ikke er nationale retningslinjer på dette område, som der er, når fostrene juridisk bliver til dødfødsler efter graviditetens uge 22,” siger hun.

Dansk pige i lejr kan hentes hjem

De fleste har hørt om den fireårige pige med ptsd, som er fanget i den syriske fangelejr al-Roj, fordi hendes mor deltog i Islamisk Stat. Nu tilbyder Udenrigsministeriet at foretage en medicinsk evakuering til Danmark. Men uden hendes mor eller bror. Det fremgår af en tre sider lang afgørelse, som Udenrigsministeriet torsdag har sendt til moderens advokat, Knud Foldschack, oplyser Politiken. Pigens mor har ved flere lejligheder udtalt, at hun ikke ønsker at give samtykke til, at pigen evakueres til Danmark alene, da det ifølge moderen vil forværre pigens tilstand. Det samme mener ekspert i traumatiserede børn.

Naturparker skal redde landets dyr og planter

Så skal vi ud i naturen. For den skal der være mere af, mener regeringen, som vil etablere en række nye naturnationalparker. De skal sikre den frie natur og arternes beståen i Danmark. Miljøminister Lea Wermelin (S) har ifølge Ritzau sammen med aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken - EL, SF, De Radikale og Alternativet - sat navne på de områder, hvor tre af Danmarks nye naturnationalparker skal ligge. Der er tale om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro samt Tranum ved Jammerbugt. Der skal etableres i alt 15 naturnationalparker. Det er i forvejen aftalt, at to af dem skal ligge i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø i Østjylland.

Buddhistiske munke slår Guiness-rekord

Morgensamling slutter af med endnu et lyspunkt. Faktisk så lyst, at det slår rekord. Det var også noget af et syn, da buddhistiske munke og troende i Thailand deltog i et Guiness Rekord-forsøg i anledning af World Earth Day, jordens dag. De tændte intet mindre end 330.000 stearinlys for at markere dagen i Wat Phra Dhammakaya-templet nær Bangkok. De mange stearinlys forestiller Buddha siddende ved siden af et verdenskort, og det lykkedes at få rekorden. Om den bedrift giver yderligere adgang til endelig oplysning, må kun guderne vide.

