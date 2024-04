Mors Tesla beslaglagt for søns spirituskørsel efter bytur

I februar havde en 18-årig mand sat sig fuld bag rattet efter en tur på pub med nogle kammerater.

Og det førte til, at betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi mandag bankede på hos hans mor, hvor de var kommet for at beslaglægge den bil, den unge mand var kørt i på gerningstidspunktet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag i sin døgnrapport.

Bilen er en Tesla Model 3.

Da den 18-årige blev stoppet af politiet natten til 17. februar på Køge Torv, viste alkometeret en alt for høj promille - men dog ikke over 2,0, som er grænsen for vanvidskørsel.

Teenageren blev anholdt og fik taget kørekortet, men moren måtte hente bilen.

Der blev dog taget en blodprøve på den unge mand for at få fastlagt, hvad hans promille præcist var, og godt halvanden måned efter episoden er analysen klar. Han havde en promille over 2,0, oplyser politiet.

At promillen var over 2,0 gør, at den 18-årige er blevet sigtet efter de paragraffer, som med en populær betegnelse kaldes vanvidskørsel.

Det særlige ved den form for lovovertrædelse er, at det kan føre til konfiskation af køretøjet.

Det er en byret, der senere skal afgøre sagen.

Ifølge organisationen Rådet for Sikker Trafik er straffen for vanvidskørsel uden trafikuheld som udgangspunkt tre års ubetinget frakendelse af førerretten, konfiskation af køretøjet samt 20 dages fængsel.

I 2021 trådte nye regler om vanvidskørsel i kraft, og dermed fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, der er brugt til vanvidskørsel.

I løbet af de første to år blev over 1900 biler beslaglagt, viste tal fra Rigspolitiet sidste år.

På tre år er flere end 3200 bilister blevet sigtet for vanvidskørsel, og der er blevet bortauktioneret konfiskerede biler for mere end 30 millioner kroner, skrev TV 2 i marts.

/ritzau/