Morten Messerschmidt blæser til kristen værdikamp. Her er, hvad han tidligere har sagt om kristendommen

Morten Messerschmidt vil indlede en værdipolitisk offensiv, hvor kristendommen skal spille en større rolle og definere mere af Dansk Folkepartis politik. Her er seks ting, han tidligere har udtalt om kristendommen og sin egen tro

Søren Krarup og Jesper Langballe har efterladt et tomrum i Dansk Folkeparti, mener Morten Messerschmidt, der er folketingsmedlem for partiet.

Derfor er der behov for, at Dansk Folkeparti tænder op under en ny værdikrig, hvor kristendommen skal spille en større rolle for partiets holdninger og politik. Det fortæller Morten Messerschmidt i et større interview med Politiken.

Her siger han blandt andet, at ”Danmark er kristent – og det skal kunne mærkes”.

Den udmelding ligger udmærket i tråd med, hvad DF’eren har sagt om kristendommen og hans egen tro i de senere år. Men tidligere udtalelser fortæller historien om en politiker, som ganske vist hele tiden har været sig bevidst om kristendommens kulturbærende funktion, men hvor den personlige tro ikke altid har været lige stærk. Som et billede på den dobbelthed har Morten Messerschmidt eksempelvis været både ateist og kirkesanger – på samme tid.

Her er seks ting, Morten Messerschmidt har sagt om kristendommen.

1. Om Bibelens fortællinger – 2006

”Ikke ret mange mennesker kan tage det alvorligt, at Adam skulle være skabt af en klump ler, som Gud blæste liv i og Eva af Adams ribben, og heldigvis kan vi gøre grin ikke blot med de overtroiske præstemænd, men også med Bibelens mange farverige myter.”

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 3. januar 2006 skrevet i fællesskab med den afdøde partifælle Mogens Camre.

2. Om at kunne latterliggøre kristendommen, men ikke islam – 2006

”Kristendommen er en overlegen religion, fordi man kan rette kritik, analysere og tænke selv. Det skaber et dynamisk samfund, hvorimod den islamiske dogmatik bygger på det helt modsatte: At Islam er den endegyldige sandhed. Hvis man analyserer den, skal man straffes, og bliver i mange samfund slået ihjel. Det skaber et samfund i stilstand.”

Dagbladet Information den 4. januar 2006.

3. Om udviklingen af sin egen tro – 2013

”Min relation til kristendommen er baseret på min egen historie og identitet og er blevet udviklet gennem livet. Jeg har været gennem mange bølgedale, hvor jeg i min tidlige ungdom var meget opsat på den kristne tro og derfra bevægede mig over i en meget tvivlende periode. Omkring min myndighedsalder blev jeg erklæret ateist og syntes, at al religion var den rene overtro. I dag har jeg fundet en personlig mening med troen. En tro, som går dybere ind i menneskelivet end bare Skriften, men som også favner en dybere folkelig og historisk følelse.”

Kristeligt Dagblad den 11. marts 2013.

4. Om at overvinde tvivlen – 2013

”For 10-15 år siden afsværgede jeg enhver form for religion og var ateist, og det er klart, at den tilgang, jeg dengang havde, stadigvæk kan finde på at stille djævelske spørgsmål og nage i baghovedet. Hvorfor behøver du at gå i kirke? Hvorfor går du til nadver? Hvorfor tager du kristendommen alvorligt? Men indtil videre har jeg med min fornuft og sjæl kunnet overbevise mig om, at det er her, jeg hører til, og derfor vinder jeg hver gang over tvivlen.”

Kristeligt Dagblad den 11. marts 2013.

5. Om troen på en sand Gud – 2017

”Jeg tror på en sand Gud fra evighed til evighed, og at det er den kristne Gud. Derfor er det et religiøst, men sandelig også historisk og nationalt fællesskab, som er betydningsfuldt.”

Kristeligt Dagblad den 17. juli 2017.

6. Om beslutningen om at tro på Gud – 2020

”Tro er en beslutning om at høre til og give sig hen til det, som vores hjerner ikke kan fatte, men som man kun kan sanse. Jeg mener, der er uovervindelige argumenter for, at der selvfølgelig må være en Gud, og at Kristus må være hans søn. Man kan ikke være halvt troende, så jeg valgte det til. Jeg besluttede, at jeg ville høre til i kirken.”

Kristeligt Dagblad den 16. januar 2020.