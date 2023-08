Morten Skov har samlet nok støtte til at blive ny FH-formand

Dag for dag er støtten til Morten Skov Christiansen som ny FH-formand vokset.

Tirsdag har han samlet nok opbakning til at skifte titlen som fungerende formand ud med titlen som permanent formand.

Med opbakning fra ti forbund, der i alt råder over 203 delegerede, har Morten Skov Christiansen samlet nok støtte til at vinde formandsvalget 7. september.

Han skal have mindst 200 stemmer.

På en ekstraordinær kongres 7. september skal i alt 398 delegerede stemme om en permanent formand efter Lizette Risgaards afgang.

Uddannelsesforbundet er det seneste medlemsforbund til officielt at meddele støtte til Morten Skov Christiansen på formandsposten.

- Morten er favnende, indsigtsfuld og god til at lande løsninger. Vi mener, han har det, der skal til, for at sikre FH's indflydelse i de kommende år, lyder det fra forbundets formand, Hanne Pontoppidan, i en skriftlig kommentar.

Inden kongressen næste torsdag kan en ny kandidat dog stadig melde sig. Tilkendegivelserne er desuden ikke bindende.

Inden Uddannelsesforbundet tonede rent flag og tilkendegav støtte til Morten Skov Christiansen, meldte Danmarks Lærerforening med 20 delegerede sig ind i støttekoret fra mandag.

Her lød det fra store forbund som FOA, 3F og Dansk Metal, at man gerne så Morten Skov Christiansen som den nye formand.

Et af de store forbund, HK Danmark, har endnu ikke officielt tilkendegivet, hvem det støtter.

Ingen andre kandidater har på nuværende tidspunkt meldt sig som formandskandidat.

Tidligere er der blevet spekuleret i, om forbundsformanden for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, ville stille op til formandsposten for FH.

Det har han dog afvist at have ambitioner om.

Morten Skov Christiansen overtog posten som fungerende formand for FH, efter at Lizette Riisgaard trak sig fra posten som følge af sager om upassende berøringer.

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev etableret i 2019 ved en sammenlægning af hovedorganisationerne LO og FTF.

FH er talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

