Motionist førte politiet på sporet af narkosælger

En løber i Aarhus satte politiet i stand til at opklare en narkosag, hvor retten fredag har afsagt dom.

Straffen lyder på fængsel i syv år, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var i maj sidste år, at løberen i et grønt område i Aarhus N ved et tilfælde fik øje på to pakker, som var viklet ind i gaffatape.

Motionisten kontaktede politiet. Det viste sig, at der lå kokain i vakuumposer i pakkerne.

Politiet lagde lovligt stof i poserne, hvorefter pakkerne blev lagt tilbage på det sted, hvor de blev fundet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Senere lykkedes det betjentene at identificere den 23-årige mand, der bor i det centrale Aarhus, som mistænkt.

Tiltalen drejer sig både om forsøg på besiddelse af et par kilo kokain samt om flere kilo hash. I hjemmet fandt politiet i øvrigt skunk og anabole steroider.

I retten har den 23-årige tilstået hash, men han har afvist, at han havde noget med kokain at gøre.

Imidlertid er han blevet dømt, oplyser specialanklager Camilla Winther Wagner i pressemeddelelsen. Hun understreger, at det er specielt, at det lykkedes at få knyttet den 23-årige til pakkerne i det grønne område.

- Jeg vil derfor gerne have lov til at rose politiet for det store efterforskningsarbejde, der er blevet lavet i sagen, siger hun.

Det endelige ord er ikke sagt. Den 23-årige har anket dommen til Vestre Landsret.

