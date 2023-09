Motorcyklist dør i færdselsuheld ved Hvide Sande

En 30-årig mand fra Varde er omkommet i forbindelse med et færdselsuheld ved Hvide Sande.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken er sket tirsdag på Sønder Klitvej, der ligger syd for Hvide Sande.

Her kommer den 30-årige ifølge vagtchefen kørende på motorcykel i nordgående retning, da han rammer ind i en bil, som holder stille foran ham.

- Han overser formentlig nogle (biler, red.), der holder stille i samme retning som ham, siger Jens Claumarch.

Da manden rammer ind i bilen, mister han balancen og ryger ifølge vagtchefen over i en modkørende bil.

Han kommer alvorligt til skade, og en helikopter bliver tilkaldt med en læge. Den 30-årige bliver erklæret død kort efter.

Politiet har i løbet af tirsdag en bilinspektør på stedet, som skal forsøge at fastslå, hvad årsagen til ulykken er.

Derfor kan vejen være lukket kortvarigt omkring klokken 15.

Politi og bilinspektør vil blandt andet undersøge, om motorcyklisten kan have kørt for stærkt. Der skal også tages en blodprøve for at udelukke, at han havde spiritus eller narko i blodet, siger vagtchefen.

/ritzau/