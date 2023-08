Motorcyklist er død efter sammenstød med personbil

En motorcyklist er død efter et trafikuheld i Varde torsdag morgen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X, der tidligere gik under navnet Twitter.

En personbil og motorcykel var involveret i uheldet. Føreren af personbilen er ifølge politiet alvorligt kvæstet.

Politiet skrev første gang om uheldet klokken 5.43. Som følge heraf blev Ringkøbingvej spærret ved Ndr. Stavskærvej.

To timer senere - kort før klokken 8 - er der ryddet op efter færdselsuheldet.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver, at der også har været en bilinspektør på ulykkesstedet. Det er for at undersøge, hvordan trafikuheldet skete.

/ritzau/