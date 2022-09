En 36-årig mand har formentlig mistet livet i soloulykke, da han kom kørende på Hellerupvej vest for Viborg.

Motorcyklist kan have ligget død i majsmark i dagevis

En motorcyklist blev mandag fundet død på en majsmark nord for landsbyen Finderup.

Han kan have ligget der i flere dage, skriver Viborg Stifts Folkeblad på sin netavis tirsdag morgen.

Der er tale om en 36-årig mand, som formentlig har mistet livet i en soloulykke, oplyser politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Peter Søndergaard til avisen.

Det var en tilfældigt forbipasserende, som mandag morgen fik øje på den afdøde mand ude på marken, der ligger ved Hellerupvej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vedkommende slog derefter alarm til politiet.

Ifølge politiet kan motorcyklisten have ligget i majsmarken i længere tid - måske dagevis.

- Anmelderen, som fandt ham, kan ikke have været i tvivl om, hvorvidt han var afgået ved døden, siger Peter Søndergaard til Viborg Stifts Folkeblad.

Det lykkedes politiet at få identificeret motorcyklisten. Der er tale om en 36-årig mand fra Viborg.

- Det er en særdeles tragisk sag, og de pårørende er naturligvis blevet underrettet. Det er svært at sige, hvor længe han har ligget der, men der er i hvert fald tale om flere dage, siger politikommissæren.

Det er fortsat uvist, hvad der præcist er sket ved marken nær Finderup, der ligger sydvest for Viborg.

Ifølge politiet har den 36-årige kørt på motorcyklen op ad Hellerupvej, da han formentlig kom til at køre af vejen i et sving. Han har ramt et træ i siden af vejen og blev i sammenstødet slynget ti meter fra sit køretøj.

Alt tyder på, at der er tale om en soloulykke.

/ritzau/