Motorvej er spærret - to lastbiler stødte sammen

To lastbiler stødte mandag eftermiddag sammen på Fynske Motorvej midt i myldretiden. Derfor er motorvejen mod vest mellem Aarup og Ejby spærret for trafik. Det oplyser politiet.

Ved 16.20-tiden kan politiet ikke udtale sig om, hvor længe indgrebet i trafikken vil stå på.

Vejdirektoratet oplyser, at motorvejen tidligst forventes genåbnet "først på aftenen."

Hos politiet oplyser vagtchefen, at to sættevogne kørte sammen, og at det førte til, at en personbil også blev ramt.

Fire ambulancer blev kaldt ud til ulykkesstedet, men umiddelbart er der ikke meldinger om, at nogen er kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchef Henrik Strauss.

Den ene lastvogn blev så skadet, at den ikke ved egen kraft kan trille væk.

/ritzau/