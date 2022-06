Motorvej til og fra København ramt af trafikprop efter uheld

Amagermotorvejen er torsdag eftermiddag ramt af massive kødannelser i området ved Sjællandsbroen.

Det skyldes et uheld mellem en personbil og en lastbil nær Avedøre Holme.

På grund af sammenstødet blev motorvejen spærret i begge retninger, og ifølge Vejdirektoratet kan man regne med en forlænget rejsetid på op til halvanden time på strækningen fra lufthavnen mod Avedøre.

Ifølge Københavns Vestegns Politi lød de første meldinger på, at ingen personer var blevet kvæstet. Dog oplyser Hovedstadens Beredskab, at flere personer kom til skade. Det er uvist, hvor alvorligt de involverede er kvæstet.

- Beredskabet klar med redningsopgave og overdrager skadestedet til politi og vejdirektorat. Tre tilskadekomne hvoraf to er bragt til hospital, lyder det i et tweet.

Det var omfattende materiel skade, der fik myndighederne til at lukke for trafikken. Blandt andet var et autoværn smadret.

Mens bilister kan risikere en kø på op til en time og 30 minutter, hvis de kører vestpå, kan trafikanter med kurs fra Køge mod hovedstaden forvente at skulle lægge cirka 45 minutter til i ekstra rejsetid.

Prognosen blev givet klokken 15.30 på Vejdirektoratets hjemmeside.

En lignende melding er kommet fra Københavns Vestegns Politi på Twitter.

- Så har vi fået ryddet kørebanen på Amagermotorvejen i retning mod København, lyder det kort efter klokken 15.

- Trafikken vil igen køre normalt inden for fem minutter. Væk fra København åbnes der for alle spor inden for kort tid. Den ophobede trafik skal herefter afvikles. Vis hensyn.

Forventningen er, at der først i løbet af aftenen vil være normal trafik ud af København på strækningen.

