Motorvejen nord for Skanderborg er mandag eftermiddag blevet spærret for trafik i sydgående retning. Det skyldes et uheld med en svinetransport, skriver Randers Amtsavis.

Fordækket på lastvognen blev sprængt, og derefter væltede transporten.

125 smågrise er døde. Nogle mistede livet ved uheldet, mens andre er blevet aflivet af en dyrlæge.

Hos Sydøstjyllands Politi siger vagtchef Jesper Duus til Randers Amtsavis, at lukningen af motorvejen skyldes det store oprydningsarbejde.

/ritzau/