Mulig agent stævner efterretningstjenester efter terrordom

Ahmed Samsam blev i Spanien dømt for at tilslutte sig IS, men var angiveligt agent for FE og PET.

Den danske statsborger Ahmed Samsam, der sidder fængslet efter en spansk terrordom, har fredag stævnet de danske efterretningstjenester ved Københavns Byret.

Det skriver Berlingske søndag.

Avisen har tidligere på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Samsam skulle være blevet hvervet af danske efterretningstjenester som agent.

Danmark skulle angiveligt have betalt Samsams rejser til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat med henblik på spionage.

Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol netop for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig Islamisk Stat, IS. Han nægtede sig skyldig.

Ifølge Berlingske faldt dommen i Spanien, uden at danske myndigheder ad officielle kanaler havde kontaktet Spanien og informeret om Samsams agentstatus under rejserne.

Derfor mener Samsam, at dommen er fejlagtig.

I Københavns Byret er Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fredag blevet stævnet med påstande om, at tjenesterne "tilpligtes at anerkende", at de sendte Samsam til Syrien.

I stævningen står ifølge avisen blandt andet, at sagen handler om, hvorvidt "de sagsøgte har handlet ansvars- og erstatningspådragende over for Ahmed Samsam ved ikke i tilstrækkelig grad at have sikret sig, at relevante og afgørende oplysninger kom frem under Ahmed Samsams straffesag i Spanien".

Berlingske er i besiddelse af oplysninger om, at danske myndigheder på uofficiel vis forsøgte at kontakte den spanske efterretningstjeneste, CNI, kort inden domsafsigelsen. Men her fik de at vide, at retssystemet ikke kunne bremses.

Flere medarbejdere i efterretningstjenesterne har angiveligt været frustrerede over forløbet.

Ahmed Samsam afsoner aktuelt sin dom i Danmark efter først at have afsonet i Spanien. Han blev anholdt 30. juni 2017 under en ferie i Spanien.

FE og PET har ikke ønsket at kommentere stævningen over for Berlingske.

