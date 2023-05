Mulig strejke vil standse togtrafik over Øresund

En strejke fra det svenske fagforbund Seko, der kan træde i kraft senere mandag, vil stoppe togene på Øresundsbroen.

Strejken træder i kraft, hvis ikke forhandlingsparterne er blevet enige inden mandag klokken 15. Den vil blandt andet omfatte de togførere, der kører Øresundstogene.

Mandag morgen er forhandlingerne stadig i gang, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Har stået på hele natten og er stadig i gang, skriver Sekos kommunikationschef, Jonas Pettersson, til TT.

Det er fagforbundet Seko og Almega Tågföretagen, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for togselskaberne, som forhandler om en ny overenskomst.

Konflikten mellem parterne drejer sig primært om spørgsmål vedrørende arbejdstider og planlægning, skriver TT.

Jonas Pettersson uddyber ikke over for nyhedsbureauet, om parterne er kommet tættere på en løsning mandag morgen.

Strejken er varslet i tre etaper, hvor den første er varslet til at gå i gang mandag klokken 15.

Trin et betyder blandt andet, at Øresundstogene stopper med at køre. Der vil heller ikke blive indsat erstatningsbusser på ruten, da det bliver tolket som et brud på strejken.

Det meddelte Anders Engzell, pressechef hos Skånetrafiken Erhverv, til det dansk-svenske nyhedsbureau News Øresund fredag.

- Hvis der bliver strejke, vil der ikke køre tog over broen. Heller ikke nogen erstatningstrafik. Vi har tolket det sådan, at det må vi ikke, skrev han.

Det er Skånetrafiken, der er ansvarlig for togdriften over Øresund.

/ritzau/