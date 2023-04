Myndigheder håber på salg af kriseramt amerikansk bank

Amerikanske myndigheder har bedt en række banker komme med deres bedste bud på at opkøbe den kriseramte First Republic Bank.

Det skriver flere medier heriblandt CNBC.

Et salg af banken håbes af myndighederne at kunne berolige de finansielle markeder, der ser med stor bekymring på bankens problemer i kølvandet på kollapset af Silicon Valley Bank og Signature Bank.

I sidste uge fortalte banken, at den havde mistet mere end 40 procent af dens indskud i årets første kvartal.

Det fik aktien til at falde mere end 20 procent i eftermarkedet.

Den seneste måned er værdien af bankens aktie faldet med omtrent 76 procent.

Både JPMorgan Chase og PNC er ifølge CNBC interesseret i at overtage den San Francisco-baserede bank.

Bank of America derimod skulle have trukket sig fra forhandlingerne.

Siden kollapset af Silicon Valley Bank har opmærksomheden flyttet sig til First Republic Bank, der ifølge CNBC anses som værende det svageste led i den amerikanske banksektor.

Lige som Silicon Valley Bank er First Republic Bank specialiseret inden for særlige lån til især rige amerikanere.

Myndighederne i USA håber nu på at kunne afværge endnu et kollaps og spare staten for milliarder af kroner.

Ifølge CNBC kostede kollapset af Silicon Valley Bank den amerikanske stat 20 milliarder dollar - omkring 135 milliarder kroner.

11 af USA's største banker gik i marts sammen om at skyde 30 milliarder dollar - knap 211 milliarder kroner - i First Republic Bank.

Ved offentliggørelsen af dens kvartalsregnskab i sidste uge fortalte First Republic Bank, at den ville fyre 20 til 25 procent af bankens ansatte, og at direktørerne kunne se frem til en betydelig lønnedgang.

First Republic Bank blev grundlagt i 1985 og er USA's 14. største bank målt på aktiver.

/ritzau/