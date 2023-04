Myndigheder spænder ben for Microsofts milliardkøb af spilkoncern

Britiske konkurrencemyndigheder har blokeret Microsofts planlagte milliardkøb af spilkoncernen Activision Blizzard.

Det skriver konkurrencemyndigheden CMA på sin hjemmeside onsdag.

Koncernen Activision Blizzard står blandt andet bag spillet Call of Duty.

Myndighedernes beslutning om at blokere købet skyldes, at de er bekymrede for, at det kan skade konkurrencen på spilmarkedet og dermed få konsekvenser for millioner af gamere i Storbritannien.

Lignende bekymringer har gjort sig gældende hos myndigheder i EU og USA.

Microsoft har ytret ønske om at købe spilkoncernen for cirka 460 milliarder kroner.

Ifølge CMA vil et køb af selskabet bag spilserierne Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush kunne svække konkurrencen mellem Microsofts Xbox-konsol og konkurrenten Sonys PlayStation.

Det frygtes, at Microsoft vil begrænse visse spiltitler til udelukkende at være tilgængelige på Xbox-konsollen, som Microsoft selv står bag.

Microsoft har dog meddelt, at selskabet vil imødegå styrelsens påstande, da Activision Blizzard-flagskibet Call of Duty fortsat vil udkomme også til PlayStation og andre platforme.

Call of Duty-serien har eksisteret siden 2003. Den består af 21 spil.

Techmediet The Verge har tidligere skrevet, at CMA ikke har den formelle magt til at stoppe opkøbet.

Men som tilsynsmyndighed har den stor indflydelse på, hvordan udenlandske selskaber gør forretning i Storbritannien.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Microsoft sagt, at selskabet fortsat er opsat på at få aftalen over stregen, og at Microsoft vil appellere afgørelsen.

Microsoft færdiggjorde i maj 2021 sit opkøb af spiludvikleren Bethesda, som står bag blandt andet spillet Skyrim, for lidt over 50 milliarder kroner.

Koncernen ejer nu 23 spiludviklingsselskaber.

