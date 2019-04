Foråret er her, og det bedste, du kan gøre, er at gå ud i det

Kristeligt Dagblad hylder foråret og går ud under åben himmel og ser, hvad naturen gør ved mennesket. Læs den nye særavis "Naturen"

I mit barndomshjem kunne man se langt. Rigtig langt. Vi havde kig til hav og himmel og skoven lå lige omme i baghaven.

Da jeg som ung flyttede hjemmefra, blev jeg for første gang mødt af en ubevægelig mur, når jeg kiggede ud af vinduet inde fra køkkenet. Ingen skyer flød forbi i sit eget rolige tempo. Hvis man var heldig, kunne man ved at læne sig lidt ud over karmen få et glimt af himlen ovenover tagene.

Bevægede man sig udenfor, blev lungerne ikke længere fyldt med frisk luft. I stedet blev man mødt af et monotont lydtæppe primært bestående af motorstøj, dyttende horn, sirener, dunkende rytmer og mobilsnak.

I dag har jeg vænnet mig til byen og nyder at bevæge mig rundt i denne her farverige smeltedigel af mennesker og kultur.

Men særligt nu hvor foråret springer ud, kan jeg stadig mærke en længsel efter vandkantsdanmark, hvor duften af fed muld og lyden af solsortefløjt fuldender oplevelsen i det grønne landskab på en helt, helt anden måde end herinde i byen.

Det kan en halv time i selskab med Bonderøven om aftenen desværre ikke opveje.

Over det meste af kloden flytter mennesker længere og længere væk fra det grønne, ind til byerne, hvor høje træer og den friske luft har trange kår blandt huse og tung trafik. Samtidig døjer mange moderne mennesker med stress, overvægt og andre alvorlige livsstilssygdomme på grund af stillesiddende arbejde foran flimrende skærme.

Nyere forskning dokumenterer naturens mange positive effekter på nogle af tidens svære lidelser. Naturen gør godt - for både krop og sjæl. Der er kort sagt ingen af os, der blomstrer op af at sidde indenfor dagen lang.

Der er derfor god grund til at tænke over, hvordan vi passer på den vilde natur og lader den fylde mere – og hvordan vi som mennesker bliver bedre til at nyde det grønne i hverdagen.

Hjemme hos os går vi hver morgen en tur i byens parker med klapvognen eller cykler ud til havet, hvor man kan se langt igen. Der skal være tid til at kigge på regnorme og banke i jorden med en pind, inden dagen for alvor går i gang.

Det er dagens åndelige vitaminpille, og det giver god mening for os. Andre køber et sommerhus, går til vinterbadning eller tager på vandretur i weekenden.

I denne særavis går Kristeligt Dagblad ud under åben himmel og ser, hvad naturen gør ved mennesket, og naturelskere som Søren Ryge og Jørgen Skoubo fortæller om deres livslange kærlighed til de åbne vidder.

Jeg håber, særavisen kan inspirere flere til at komme ud i det spirende forår her i påsken.

God fornøjelse!

Joanna Vallentin, udviklingsredaktør