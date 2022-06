Nægter Shah udlevering kan det blive en langstrakt proces

Der kan gå lang tid, før forretningsmanden Sanjay Shah sætter sine fødder på dansk jord. Også selv om han er blevet anholdt af politiet i Dubai.

Det vurderer Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet.

Sanjay Shah er mistænkt for at have snydt den danske statskasse for næsten ti milliarder kroner gennem svindel med refusion af udbytteskat.

Danmark vil have ham udleveret og har en udleveringsaftale med De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af. Alligevel kan der gå længe, før det eventuelt sker, mener Jørn Vestergaard.

- Medmindre Sanjay Shah lever op til sin tidligere udtalelse om, at han da gerne møder op til en retssag i Danmark, kan det godt blive et langstrakt og besværligt forløb, siger Vestergaard.

Så skal retssystemet i Emiraterne vurdere sagen. Konkret skal en domstol se på, hvad Danmark mener, der er sket af lovbrud, og hvilken rolle forretningsmanden skulle have spillet i forbrydelsen.

Desuden kræver det, at handlingen også er ulovlig i Emiraterne, før Shah kan udleveres.

- Det er en kompliceret sag, så der skal nok bruges noget krudt på at overbevise retten i Emiraterne om, at grundlaget for udlevering er i orden, siger Jørn Vestergaard.

Hvis sagen ender for retten, kan man formode, at Shah dukker op flankeret af topadvokater til at argumentere for sin sag. På samme vis vil Danmark også have embedsmænd til stede for at overbevise retten om, at der er grundlag for at udlevere den 51-årige mand.

Og her kan udleveringsaftalen, som Danmark indgik med De Forenede Arabiske Emirater, spille en rolle.

- Det er en aldeles fornuftig og glimrende aftale, som så at sige er egnet til at lukke alle de smuthuller, som man kunne forestille sig, at den, der ikke har lyst til at blive udleveret, kunne ønske sig.

- Der skal noget helt overraskende til, hvis retten nægter at udlevere Sanjay Shah, siger Jørn Vestergaard.

Han fremhæver blandt andet, at lovovertrædelsen ikke behøver at være formuleret ens i begge landes lovgivning. Det skal alene være ulovligt i begge lande og kunne give over et års fængsel.

- Det har man utvivlsomt undersøgt meget grundigt fra de danske myndigheders side, så man er klar til at procedere på, at det er tilfældet, siger Vestergaard.

Undervejs er det muligt, at en domstol i Emiraterne vurderer, at der ikke længere er grundlag for at frihedsberøve Shah. Så vil han blive sat på fri fod.

Hvis Shah går med til at lade sig udlevere, eller hvis en domstol afgør, at han skal udleveres, skal det ske inden for 30 dage.

Her vil han så blive sat på et fly, og om bord vil der også være dansk politi til stede, som kan anholde ham, når flyet landet på dansk grund. Efterfølgende vil en dansk straffesag mod manden kunne gå i gang.

Retten i Glostrup har længe haft sagen i kalenderen. 60 datoer er reserveret. Første retsmøde finder efter planen sted 4. oktober 2022, og der ventes dom i foråret 2023.

Jørn Vestergaard tør ikke sige, hvor lang tid der cirka vil gå, før man kan forvente, at en eventuel retsproces i Emiraterne er overstået.

I andre udleveringssager fra lande uden for EU kan der ifølge Vestergaard være tale om både måneder, halve og hele år.

Anklagemyndigheden oplyser til Ritzau, at det alene er det pågældende land, der efter nationale regler afgør, om betingelserne for udlevering er opfyldt.

- Danmark har således ingen indflydelse på den vurdering, skriver anklagemyndigheden i en mail.

Justitsministeriet vil ikke oplyse nærmere om, hvor og hvornår Shah er anholdt. Ministeriet oplyser i en mail blot, at man i øjeblikket afventer en retlig proces i De Forenede Arabiske Emirater.

/ritzau/