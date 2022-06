Næsten hver tredje har udskudt betalinger ved køb på nettet

De fleste, der har handlet på nettet, kender til fænomenet: køb nu, betal senere.

Udskudte eller opdelte betalinger er gennem de seneste år blevet så udbredte, at omkring 30 procent af forbrugerne i Danmark har gjort det i løbet af de seneste tre år.

Det viser en undersøgelse blandt 3045 personer, som Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden står bag.

Undersøgelsen viser samtidig, at det ofte drejer sig om forbrugere, der i forvejen har betalingsproblemer.

I Forbrugerrådet Tænk advarer formand Anja Philip mod de udskudte betalinger, som reklamerer med at være rente- og gebyrfri, men for nogle kan ende som et dyrt bekendtskab.

- Problemet med at opdele betalinger i bidder er, at det kan få voldsomt store konsekvenser, hvis man ikke betaler raterne senere hen.

- En langt større del af dem, der er i betalingsvanskeligheder i forvejen, ender med at få rykkergebyrer. Faktisk ender hver tiende af dem i inkasso og/eller i RKI.

- Det kan ende med gældsspiraler, når man stimulerer en forbrugsadfærd, man faktisk ikke har råd til, siger Anja Philip.

Forbrugerrådet Tænk foreslår, at betalingerne omfattes af den samme lovgivning som kviklån, hvor der eksempelvis er 48 timers betænkningstid.

- Så kan vi få stoppet muligheden for at udskyde betalinger for eksempelvis mad og take away, som en del af dem, der bruger denne metode, faktisk køber, siger Anja Philip.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har tidligere givet udtryk for, at han er klar til at se på lovgivningen.

Viabill er en af de store spillere på markedet og kan bruges på en lang række netbutikker til alt fra mode til byggematerialer, børnetøj og take away.

- Mere end ni ud af ti betaler deres afdrag til tiden, så vi mener slet ikke, at der er et stort problem, siger Viabills administrerende direktør, Jan Lytje-Hansen.

- Det vil være ærgerligt, hvis man skal lave en lovgivning for at beskytte et lille mindretal, som gør livet surt for det store flertal, siger han.

Omvendt erkender Jan Lytje-Hansen, at der kan være behov for at stramme op på nogle områder.

- I dag er det sådan, at gratis lån er undtaget fra at skulle lave kreditværdighedsvurderinger. Det synes vi, er rigtig uheldigt. Vi laver dem stort set altid, men vi er klar over, at det ikke er alle aktører, der gør det, siger han.

Men et krav om 48 timers betænkningstid, som Forbrugerrådet gerne ser, reelt vil betyde et stop for udskudte betalinger, mener han.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i en onlineverden, siger Jan Lytje-Hansen.

Anja Philip erkender, at forbrugerne selv har et ansvar for de valg, de træffer, når de køber på nettet.

- Som samfund skal vi jo begrænse risikoadfærd mest muligt. Det er det, vi kan med en god lovgivning. Selvfølgelig har man selv et ansvar, siger hun.

