Næstformand har mærket efter: Vil sætte ny retning for fagbevægelsen

Det har været en turbulent tid efter Lizette Risgaards exit, og nu skal skårene klinkes, og troværdigheden genoprettes.

Det siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen.

Han har meldt sig som kandidat til posten som formand for hovedorganisationen, der repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

- Der er ingen tvivl om, at det har væren turbulent tid de sidste par måneder.

- Vi har brug for at stå samlet og sammen definere en ny retning for FH og igennem det faglige arbejde skabe de resultater, der gør, at vi får styrket vores troværdighed igen, siger han.

Lizette Risgaard trak sig som følge af anklager om upassende adfærd fra unge i og omkring fagbevægelsen.

7. september skal organisationen vælge ny formand på en ekstraordinær kongres.

Den 41-årige næstformand har som den første stemplet ind som kandidat til posten.

- Det, der er sket de sidste tre måneder, er kommet bag på os alle i fagbevægelsen.

- Jeg har brugt lidt tid til at mærke efter og tale med gode kolleger og familien, om det er det rigtige at stille op.

- Jeg kan mærke, at jeg både har lysten, visionerne og energien til at gøre det, siger Morten Skov Christiansen.

Han er uddannet elektronikmekaniker, har bestredet flere topposter inden for fagbevægelsen og er far til to børn på fire og syv år.

Spørgsmål: Er der generelt et problem i fagbevægelsen med upassende adfærd?

- Jeg er fuldt bevidst om, at spørgsmålet om at sikre en god kultur er noget af det, vi i fagbevægelsen skal tage meget alvorligt.

- Alle faglige ledere, mig selv inklusive, skal gå forrest. Derfor vil jeg - hvis jeg bliver valgt som formand for FH - have som høj prioritet at arbejde for, at vi får skabt en god kultur, hvor vores adfærdskodeks bliver kendt i hele organisationen og naturligvis også håndhævet, hvis nogle går over grænsen.

Han nævner kampen mod en stigende ulighed og mod nedslidning på arbejdsmarkedet som andre højt prioriterede emner, hvis han bliver ny formand.

- Jeg går ekstremt ydmygt til den opgave, det er at være talsmand for og formand for 1,3 millioner lønmodtagere.

- Derfor er jeg meget opmærksom på at sikre mig, at der er bred opbakning, og at kollegerne kan se sig selv, i de visioner jeg har.

- Det er et stort spring, men jeg er klart til at tage det nu.

