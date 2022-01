Næstformand konstitueres som formand i 3F

Tina Christensen er blevet valgt som foreløbig formand for fagforbundet 3F. Hun overtager fra Per Christensen.

Fagforbundet 3F har konstitueret den hidtidige næstformand, Tina Christensen, som formand efter Per Christensen, der tidligere på ugen forlod posten. Det oplyser 3F i en pressemeddelelse.

- Jeg er taknemmelig for den tillid, jeg har mødt i hovedbestyrelsen i dag, hvor jeg er blevet konstitueret som ny formand, siger Tina Christensen.

Tina Christensen vil fungere som formand frem til en kommende, ekstraordinær kongres.

3F's hovedbestyrelse vil den 10. februar finde ud af, hvad der skal ske frem mod den ordinære kongres, der skal afholdes den 24. til 29. september.

Tina Christensen fortæller, at fagforbundet har brug for en handlekraftig ledelse, der kan fortsætte arbejdet for medlemmerne af 3F.

- Den opgave påtager jeg mig både med stolthed og ydmyghed i et fortsat tæt samarbejde med de øvrige kolleger i forbundets daglige ledelse og i vores hovedbestyrelse, siger hun.

Tina Christensen har været næstformand for 3F siden 2016. Hun har tidligere været næstformand og forhandlingssekretær i 3F's industrigruppe, før det var hun afdelingsformand for Kvindeligt Arbejderforbund i Slagelse og afdelingsformand for 3F i Slagelse.

Per Christensen forlod posten, efter at B.T. skrev om, hvordan han ad to omgange har haft forhold til to kvinder ad gangen. Han sov to steder, havde to svigerfamilier og to omgangskredse.

Kvinderne havde ikke kendskab til de andre forhold, formanden havde.

Ifølge B.T. har en lejlighed, som ejes af en fond, hvor fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer er ansatte i 3F, undervejs været blandet ind i forholdene til flere kvinder.

3F's hidtidige næstformand, Tina Christensen, har tidligere betegnet sagen som privat. Men fagforbundet indkaldte til et hovedbestyrelsesmøde, hvor Per Christensen og hovedbestyrelsen blev enige om, at han skulle fratræde sin stilling.

Per Christensen var formand for 3F fra 2013 og frem til tirsdag.

/ritzau/