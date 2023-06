Næstved-firma gav certifikater til syriske handelsskibe

Mens krigen hærgede i Syrien, leverede det maritime forsikringsselskab DGS Marine certifikater, som ifølge Information gjorde det muligt for skibe kontrolleret af den syriske regering at lægge til i udenlandske havne. Og dermed generere livsvigtige indtægter til det brutale Assad-regime.

Det skriver Dagbladet Information på baggrund af lækkede dokumenter.

Firmaet har tilsyneladende overtrådt EU's sanktioner mod præsident Bashar al-Assads styre, vurderer eksperter over for avisen.

- Det ser ud til, at man har udstedt forsikringerne på tidspunkter, hvor det var omfattet af sanktioner, siger advokat med speciale i maritim forsikringsret Mathias Steinø fra Hafnia Law Firm.

Artiklen fortsætter under annoncen

DGS Marine var et maritimt forsikringsselskab med base i Næstved og afdelinger i en række lande.

Handler med sanktionsramte lande og enheder var ifølge Information en integreret del af virksomhedens forretningsmodel.

Avisen har tidligere afdækket, hvordan DGS Marine igennem en årrække spillede en nøglerolle i Nordkoreas omgåelse af de internationale sanktioner ved at forsikre store dele af den nordkoreanske handelsflåde.

Lækkede dokumenter viser, at DGS Marine i flere år forsikrede de tre fragtskibe Finikia, Laodicea og Souria, der er ejet af den syriske myndighed Syrian General Authority for Maritime Transport (Syriamar).

Forsikringscertifikaterne var nødvendige for, at de syriske skibe kunne operere internationalt. Ethvert skib, der vil lægge til havn i et fremmed land, er nødt til at kunne fremvise en forsikring. Ellers vil havnemyndighederne typisk afvise skibet.

De tre skibes tidligste forsikringsdokumenter, som Information er i besiddelse af, angiver forsikringsperiodens begyndelse som den 9. november 2011 og gyldighedstiden som et år. Kort efter - den 1. december 2011 - indførte EU-landene sanktioner, der gjorde det ulovligt at sælge forsikringer til det syriske regime.

Alligevel udstedte DGS Marine få dage senere - den 5. december 2011 - nye certifikater for skibene. Og da forsikringerne udløb i november 2012, udstedte virksomheden nye certifikater med en gyldighed på yderligere et år, viser dokumenterne, som Information er i besiddelse af.

Det er et brud på sanktionerne, vurderer også britiske Hugh Griffiths, der i mange år har efterforsket sanktionsbrud og organiseret kriminalitet - blandt andet for FN's Sikkerhedsråd.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De her tre fartøjer er ejet af et syrisk regeringsagentur. Så det er endnu et eksempel på, at DGS Marine overtræder lovgivningen i Storbritannien, Danmark og EU, siger Griffiths, der i dag er konsulent med speciale i sanktioner.

Hvad de tre syriske fragtskibe har transporteret er uvist. Men skibene har flere gange lagt til i den ukrainske havn Oktyabrsk, der var kendt som et knudepunkt for blandt andet russiske våbenforsendelser.

DGS Marine var en verdensomspændende koncern, der på sit højeste havde flere end 80 ansatte og afdelinger i ti lande. Afdelingerne i Næstved, London og den cypriotiske by Limassol udgjorde virksomhedens kerne.

Koncernen var ejet af briten David Skinner personligt - bortset fra selskabet i Danmark, der formelt var ejet af hans søn, den danske statsborger Nicolas Skinner.

Virksomheden hævdede at have en årlig præmieindtægt på omkring 250 millioner kroner. Men da David Skinner døde 2016, kollapsede DGS Marine på kort tid. Efter få uger opgav hans søn at drive virksomheden videre.

Nicolas Skinner har ikke ønsket at udtale sig. Han oplyser, at hverken han eller den øvrige familie har kendt til DGS Marines tilsyneladende ulovlige handler før David Skinners død.

/ritzau/