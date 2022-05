Narkobude blev styret af bagmand fra fængslet

Politiet fandt ud af, at fængslet mand styrede netværk af bude, der solgte og leverede kokain i København.

En indsat 24-årig mand har været en ledende figur i kriminel organisation, der solgte og bragte kokain ud til købere i København, mens han sad fængslet.

Det har Københavns Byret fastslået i en dom, der sender den 24-årige yderlige seks år bag tremmer.

Manden leverede af gode grunde ikke selv stofferne, fortæller sagens anklager, Bjarke Andreasen.

- Det er jo sådan, at det ikke fysisk er ham, der har overleveret stofferne. Men det er jo så resten af organisationen, der har kørt forretningen videre, og så har han været i telefonisk kontakt med dem, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det lykkedes anklageren at overbevise retten om den 24-åriges skyld via telefonsamtaler ud af fængslet og til de andre.

Foruden den 24-årige indsatte blev i alt seks andre personer dømt for salget. Det var dem, der opbevarede stofferne og fungerede som bude. På grund af kokainens hvide farve, er folk, der leverer kokain, kendt som hvide bude.

Ifølge anklageskriftet har de i forskellige tidsperioder haft og solgt store mængder kokain. Narkobudservicen var forskellige former aktiv fra 2019 til 2021.

Ved anholdelserne fandt politiet flere telefoner, som kunderne kunne ringe til, når de ville købe stoffer. Desuden fandt betjente kontanter, små poser til at aflevere kokainen i og flere pengebeløb.

Da dommen faldt i sidste uge, blev den 24-årige Hassan Al-Humaid som nævnt idømt seks års fængsel.

Rebecca Fenger Cavagnaro og Ardi Ganija fik henholdsvis fem et halvt år og fem års fængsel for deres rolle i netværket.

De øvrige blev idømt fængsel mellem tre måneder og to år og ni måneder.

Flere af dommene overrasker sagens anklager. De anklagede blev nemlig ikke dømt for at have været i besiddelse af og solgt lige så meget kokain, som der var lagt op til.

- De tiltalte blev ikke dømt i det omfang, der stod i anklageskriftet, fortæller han.

Straffenes forskellige størrelse afhænger af, hvor store dele af narkoforretningen de har været del af, og hvor meget narko de er blevet anholdt med.

Al-Humaid ankede på stedet dommen til Østre Landsret, mens de øvrige tog betænkningstid.

/ritzau/