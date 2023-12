Narkohund opdager bil med 10 kilo kokain ved grænsen

To mænd og en kvinde er onsdag blevet varetægtsfængslet, sigtet for at forsøge at smugle cirka 10 kilo kokain til Danmark.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen blev mændene og kvinden opdaget ved Vilmkjær grænseovergang tirsdag aften.

Her blev to udenlandske biler udtaget til kontrol.

Under kontrollen gav politiets narkohund markering på en af bilerne.

Derfor undersøgte politiet og Toldstyrelsen bilen nærmere. Efter en grundig undersøgelse blev der fundet omkring 10 kilo kokain i bilen.

Den indledende efterforskning tyder på, at de to biler kan knyttes sammen. Derfor blev personerne i begge køretøjer anholdt.

De sigtede er en kvinde på 20 år og to mænd på henholdsvis 19 og 31 år.

Ifølge politiets pressemeddelelse er de alle tre udenlandske statsborgere.

De tre nægtede sig skyldige, men kærede ikke varetægtsfængslingen.

Dermed skal de umiddelbart sidde varetægtsfængslet ind til 9. januar næste år.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og derfor er det ikke muligt for offentligheden at få indblik i, hvad de tre eventuelt har forklaret, eller hvorfor politiet knytter bilerne sammen.

/ritzau/