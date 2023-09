Narkosmugler fra Nigeria havde 440 gram kokain i maven

En 27-årig mand fra Nigeria er torsdag i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet for narkosmugling. Onsdag blev han anholdt i lufthavnen i Kastrup, hvor tolderne afslørede, at han havde slugt kapsler med kokain.

Ved torsdagens grundlovsforhør nægtede manden sig skyldig, men han kom ikke med nogen forklaring på, hvordan stofferne var endt i hans krop. Han ønskede ikke at udtale sig under retsmødet.

Klokken cirka 10 onsdag formiddag blev den 27-årige mand udtaget til kontrol af tolderne i lufthavnen i Kastrup.

I en pressemeddelelse fra Toldstyrelsen fremgår det, at manden blev udtaget "på baggrund af en konkret risikoprofil".

Manden forklarede til tolderne, at han skulle besøge sin kæreste på Nørrebro i København, men han kunne ikke gøre nærmere rede for besøget, oplyser Toldstyrelsen.

Ved kontrol af mandens bagage fandt tolderne en lille mængde skunk og hash - sammenlagt var der tale om 1,4 gram, oplyser Toldstyrelsen.

Tolderne foretog derefter en scanning af manden. Den viste, at han havde slugt mere end 40 kapsler, som skulle vise sig at indeholde 440 gram kokain i alt.

Det er langtfra første gang, at narkosmuglere forsøger at føre narko ind i landet ved at sluge kapsler med narko. I august blev en kvinde taget i at forsøge på indsmugling af et kilo narkotika, der var skjult i kapsler, som hun havde slugt.

Smugling via mavesækken er forbundet med livsfare. Hvis der går hul på indpakningen af stoffet, risikerer man at dø af en overdosis.

Sidste år døde tre personer efter at have forsøgt at smugle stoffer til Grønland ved at sluge dem.

En af dem døde efter at have slugt pakker med hash. Pakkerne hobede sig op i mandens tarm, hvor de forårsagede en betændelsestilstand, der kostede manden livet.

Toldstyrelsen oplyser, at dens medarbejdere sidste år tilbageholdt sammenlagt 1,5 ton narkotika.

Den 27-årige nigerianer skal foreløbig være varetægtsfængslet i 27 dage. Retten har vurderet, at der er risiko for, at han på fri fod kan lægge hindringer i vejen for politiets efterforskning og for, at han vil undgå strafforfølgning ved at rejse udenlands.

