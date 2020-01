Natasha Al-Hariri: Er Mette Frederiksen kun 'børnenes statsminister' for de hvide, etnisk danske børn?

Det klinger hult, at Mette Frederiksen (S) påkalder sig titlen som ’børnenes statsminister’, når hun glemmer at favne unge danskere med anden etnisk herkomst, mener Natasha Al-Hariri, der kritiserer ny socialdemokratisk kampagnevideo for manglende repræsentation

”Træd to skridt frem, hvis du aldrig har følt dig diskrimineret på baggrund af dit køn, din hudfarve eller din seksualitet”.

Sådan lyder et af udsagnene i en kampagnevideo, som Socialdemokratiet i går lancerede på de sociale medier.

I en skarpt oplyst håndboldhal i udkanten af Brøndby foregår et eksperiment. Hallen er ikke tilfældig. Det er foreningsdanmarks særprægede rammer, hvor unge såvel som ældre danskere hver dag opflaskes i den demokratiske velfærdsstats muld. Tidligere formand for Børnerådet Per Larsen agerer håndboldtræner og beder elleve børn om at ramme målet i den modsatte ende af hallen. Men først fremfører han nogle påstande, der skal blotlægge social ulighed. Dem, der kan identificere sig med udsagnet, træder to skridt frem, mens de resterende bliver stående tilbage på linjen. Budskabet er klart; De ressourcestærke træder frem i bussen og har lettere ved at lykkes med opgaven - eller livet - mens de ressourcesvage efterlades på perronen. Det er et billede på den sociale ulighed, der ifølge Socialdemokratiet findes i Danmark. En social ulighed, som partiet med Mette Frederiksen i spidsen nu vil til livs.

Et sympatisk projekt, som mange danskere støtter. Så hvad er egentlig problemet?

Allerede få minutter efter videoen blev lanceret, mødte den kritik fra flere kanter. Der var nemlig kun hvide, etniske danske børn med.

Ifølge Natasha Al-Hariri, der er direktør for Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK), er det kritisabelt, at man vælger at lave en video om social ulighed, der ikke favner børn med anden etnisk herkomst.

Natasha Al-Hariri, hvad tænker du om Socialdemokratiets nye kampagnevideo?

"Videoen er ikke repræsentativ for det hold, som statsministeren kalder for børnenes hold. Pointen med at påpege social ulighed gennem en kampagnevideo er rigtig fin, men min anke er, at der helt tydeligt ikke er tænkt repræsentation ind i kampagnen. Især når øvelsen er at blotlægge privilegier. Det klinger hult, at der i videoen bliver spurgt, om nogen har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres hudfarve, når der ikke er nogen med en anden hudfarve end hvid. Videoen er ikke særlig sigende for den ungdom, som Mette Frederiksen gerne vil vise, at hun støtter."

Hvorfor er det et problem, at der ikke er nogen børn med brun hud i videoen?

"Det er et problem, fordi repræsentation er vigtig i forhold til det budskab, som Mette Frederiksen gerne vil levere. Særligt i forhold til de unge, som ikke føler sig repræsenteret og anerkendt i det her budskab. Hvis man har en skarp kampagne, hvor man deklarerer sig selv som ’børnenes statsminister’, så bliver man nødt til at gøre en ekstra indsats for at nå ordentligt i mål."

Tror du, at Socialdemokratiet bevidst udelader etniske minoriteter?

"Der har i hvert fald været en bevidst beslutning om, at tilstedeværelsen af dem ikke var vigtig nok. Ellers havde man ikke filmet videoen, før man havde den gruppe, man synes var vigtig at have med."

Er det ikke med til at afspore en vigtig debat om social ulighed, når man forsøger at få det til at handle om hudfarve?

"Det ene udelukker ikke det andet. Jeg vil gerne tale social ulighed, men jeg vil også gerne være inkluderet i den debat på lige vilkår, hvor det ikke skal handle om integration. Spørgsmålet er grundlæggende: Hvis det er så lille en detalje, som Socialdemokratiet selv påpeger, hvorfor har de så ikke gjort en indsats for at inkludere synlige minoriteter i videoen?"