Nationalbankdirektør afviser bankers kritik af kapitalkrav

Formanden for Finans Danmark er uenig med Nationalbankens direktør om nødvendigheden af at kræve en ekstra kapitalbuffer hos de banker, der låner penge ud til ejendomsselskaber.

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen er formand for Det Systemiske Risikoråd, der har anbefalet det øgede kapitalkrav.

Han holdt tale ved Finans Danmarks årsmøde mandag og forklarede her, at der er gode grunde til at øge kapitalberedskabet nu.

Først og fremmest er der udsigt til en afmatning i økonomien, som kan ramme bankernes generelle indtjening og ejendomsselskabernes lejeindtægter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så har vi i forbindelse med de høje renter set prisfald på ti procent sidste år, og vi ser yderligere prisfald i år, hvor vi er på vej mod den laveste omsætning på ejendomsmarkedet i ti år.

- Det er også et godt tidspunkt for bankerne nu, hvor de har store overskud, og hvor det derfor burde være håndterbart, lyder begrundelsen fra Christian Kettel Thomsen.

Carsten Egeriis, der er administrerende direktør i Danske Bank og afgående formand for Finans Danmark, gentog i sin formandstale på årsmødet kritikken af den ekstra kapitalbuffer, som regeringen har indført med virkning fra næste sommer.

Den kræver, at der samlet set skal bindes ti milliarder i egenkapital for at polstre bankerne til eventuelle tab til nødlidende ejendomsselskaber.

- Det er ikke en gratis omgang. Det vil gøre det dyrere at låne. Det kan bremse nybyggeriet og energiforbedringen af vores boliger - og dermed den grønne omstilling.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kravet, som vi stadig savner en saglig begrundelse for, kommer altså med en meget høj pris for hele samfundet, sagde Egeriis på mødet.

Det Systemiske Risikoråd skal udpege risici, der kan føre til kriser i det finansielle system og komme med råd til, hvordan man bedst forhindrer dem.

Herefter er det op til regeringen, om den vil følge rådets henstillinger.

/ritzau/