Nationalbanken: Blød landing i vente for boligejerne

Boligejerne så længe ud til at få et hårdt 2023, hvor kraftigt stigende renter så ud til at gøre et stort indhug i hus- og lejlighedspriserne.

Men skal man tro Nationalbankens seneste prognose for dansk økonomi, så kommer det ikke til at gå så slemt endda.

For hvor samme institution i marts spåede, at huspriserne i år ville falde med 9,4 procent, så er onsdagens prognose noget mere optimistisk.

Den siger, at boligpriserne kun vil falde med 3,2 procent i år, og at der allerede næste år kan forventes en stigning på 0,7 procent mod et forventet fald på 0,3 procent for et halvt år siden.

- Nationalbanken ser med langt mere positive briller på boligmarkedet. Det hænger naturligvis sammen med, at vi siden Nationalbankens seneste prognose i marts har set boligmarkedet genfinde melodien.

- Priserne er steget det seneste halve år, mens handlerne har forladt vinterens lave niveauer, skriver privatøkonom Brian Friis Helmer i en kommentar.

Haris Coric, der er seniorøkonom i Realkredit Danmark, konstaterer samtidig, at priserne i år allerede er faldet mere end de 3,2 procent, som Nationalbanken vurderer for året som helhed.

- Tager vi udgangspunkt i Boligsidens sæsonkorrigerede tal frem til og med august, så vil uændrede priser resten af året indikere et prisfald på 5,8 procent kalenderåret som helhed.

- Med andre ord vil der være mindre prisstigninger i vente på husmarkedet i den kommende tid, hvis Nationalbankens nye prognose holder stik, siger han.

Nationalbanken begrunder sin mere optimistiske prognose med, at inflationen er faldet betydeligt, ligesom lavere energipriser har givet mere luft i boligejernes økonomi.

Samtidig sørger de pæne lønstigninger også for at trække boligpriserne opad.

