Nationalbanken spår negativ vækst i 2023

Dansk økonomi går tilbage næste år, i hvert fald hvis man skal tro Nationalbanken, der onsdag har offentliggjort en prognose for den økonomiske udvikling herhjemme.

Den siger, at det danske bruttonationalprodukt (bnp) vil stige med 2,0 procent i år for derefter at falde med 0,1 procent i 2023. Herefter vil det igen stige til 1,2 procent.

- Vi kan godt forberede os på en periode med svækket aktivitet og fald i beskæftigelsen.

- Men man skal huske, at det herhjemme sker efter en meget stærk højkonjunktur i forlængelse af coronapandemien, som har ført til et meget stramt arbejdsmarked, siger nationalbankdiretør Lars Rohde i en kommentar til prognosen.

De dårlige udsigter for økonomien hænger sammen med inflationen, der har nået historisk høje niveauer.

Nationalbanken vurderer, at den for 2022 samlet set vil ramme 8,6 procent, men at den herefter vil aftage til 4,3 procent næste år og til 1,7 procent i 2024.

/ritzau/